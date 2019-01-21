Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Kuveyt Türk Genel Müdür Ufuk Uyan food istanbul İstanbul Moda Konferansı
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı
Zamma itiraz etti
Zamma itiraz etti
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı

"Türkiye-Endonezya iş birliği geliştirilmeli"

- DEİK Türkiye - Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal: - "Türkiye ve Endonezya arasında yeni bir sayfa açılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi gerekiyor"

banner17

CAKARTA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, Türkiye ve Endonezya arasında iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erdal, Türkiye ve Endonezya'nın ticari iş birliklerinin artırılması amacıyla geldiği başkent Cakarta'da, Türk şirketlerinin temsilcilerinden oluşan beraberindeki heyet ile Endonezya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Görüşmede Erdal, 2035'te dünyanın 5 büyük ekonomisi arasında Türkiye ve Endonezya'nın olacağını aktardı.

Erdal, "Türkiye ve Endonezya arasında yeni bir sayfa açılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.

İki ülkenin karşılıklı ithalat ve ihracat rakamlarının çok düşük olduğunu vurgulayan Erdal, bu durumun sebebinin karşılıklı olarak da sorulması gerektiğini kaydetti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun 2017'de Türkiye’ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, iki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi konduğunu da anımsatan Erdal, ''Siyasiler hedef koyar, tüccarlar ticaretini yapar. Bu işi yapmak da bizlere düşüyor.'' ifadesini kullandı.

Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rosan Perkasa Roeslani de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin birçok alanda artırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek Türkiye’nin altyapı çalışmalarında çok iyi olduğunu vurguladı. Rosan Perkasa Roeslani, Endonezya’nın ihtiyaç duyduğu bu alanda iş birliğinin önemine değindi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DEİKEndonezyaİlhan ErdalTicari IlişkiTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1