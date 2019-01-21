"Türkiye-Endonezya iş birliği geliştirilmeli"

CAKARTA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, Türkiye ve Endonezya arasında iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erdal, Türkiye ve Endonezya'nın ticari iş birliklerinin artırılması amacıyla geldiği başkent Cakarta'da, Türk şirketlerinin temsilcilerinden oluşan beraberindeki heyet ile Endonezya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Görüşmede Erdal, 2035'te dünyanın 5 büyük ekonomisi arasında Türkiye ve Endonezya'nın olacağını aktardı.

Erdal, "Türkiye ve Endonezya arasında yeni bir sayfa açılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.

İki ülkenin karşılıklı ithalat ve ihracat rakamlarının çok düşük olduğunu vurgulayan Erdal, bu durumun sebebinin karşılıklı olarak da sorulması gerektiğini kaydetti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun 2017'de Türkiye’ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, iki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi konduğunu da anımsatan Erdal, ''Siyasiler hedef koyar, tüccarlar ticaretini yapar. Bu işi yapmak da bizlere düşüyor.'' ifadesini kullandı.



Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rosan Perkasa Roeslani de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin birçok alanda artırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek Türkiye’nin altyapı çalışmalarında çok iyi olduğunu vurguladı. Rosan Perkasa Roeslani, Endonezya’nın ihtiyaç duyduğu bu alanda iş birliğinin önemine değindi.