Türkiye-Fas ilişkileri

RABAT (AA) - Fas Adalet Bakanı Muhammed Ucar, Türkiye ile yargı iş birliği mekanizmalarını aktifleştirme talebinde bulundu.

Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz ile başkent Rabat'ta görüşen Ucar, ülkesinin Türkiye ile çeşitli alanlardaki yargı iş birliği mekanizmalarını harekete geçirme isteğini dile getirdi.

İki ülke arasında hukuki alanda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirten Ucar, ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelede sarf ettiği çabalardan övgüyle söz etti.

Büyükelçi Öz ise Türkiye ile Fas arasındaki tarihi ilişkilere işaret ederek, iki ülke yetkililerinin yargıda iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.