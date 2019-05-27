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Türkiye Finans, 500 milyon liralık kira sertifikası halka arzını tamamladı

- Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun: - "Türkiye ekonomisinin ve reel sektörün büyümesini desteklemek amacıyla kira sertifikası ihraç etmeye ve yatırımcılarımızın taleplerine öncelik vermeye devam edeceğiz"

Türkiye Finans, 500 milyon liralık kira sertifikası halka arzını tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 16-17 ve 20 Mayıs'ta talep toplaması yapılan 500 milyon lira değerindeki kira sertifikası ihracını tamamladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 90 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikası için talep toplaması 16-17 ve 20 Mayıs'ta gerçekleştirilirken, ihraçta Türkiye Finans Katılım Bankası fon kullanıcısı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, şunları kaydetti:

"500 milyon lira değerindeki bu ihraç ile ülke ekonomisini, katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarından biri olan kira sertifikalarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Yılbaşından bu yana rekor tutarlı kira sertifikası işlemlerimizi yatırımcılarla buluşturmayı sürdürürken, mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz bu ihraçla toplam işlem hacmini 4,3 milyar liraya çıkardık. Türkiye ekonomisinin ve reel sektörün büyümesini desteklemek amacıyla kira sertifikası ihraç etmeye ve yatırımcılarımızın taleplerine öncelik vermeye devam edeceğiz."


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Hakan UzunKira SertifikasıTürkiye Finans
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