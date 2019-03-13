Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi İTOnun istanbul Boeing 737 Max İstanbul Çadırı
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı
​E-ihracata yoğun ilgi
​E-ihracata yoğun ilgi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti

Türkiye Finans, yeni kurumsal şubesini Gaziantep’te açtı

- Türkiye Finans Katılım Bankası, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret ve turizm şehirlerinden biri olan Gaziantep’te yeni bir kurumsal şubeyi hizmete soktu

Türkiye Finans, yeni kurumsal şubesini Gaziantep’te açtı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret ve turizm şehirlerinden biri olan Gaziantep'te yeni bir kurumsal şube açtı.

Türkiye Finans açıklamasına göre, 2018 yılında 20 yeni şube açılışı gerçekleştiren banka, 2019 yılında da yeni şube açılışlarına devam ediyor. Banka bu çerçevede, Türkiye'nin en büyük sanayi, ticaret ve turizm şehirlerinden biri olan Gaziantep’te yeni bir kurumsal şubesinin açılışını 12 Mart’ta gerçekleştirdi.

Şube açılışına Gaziantep protokolünün ve şube çalışanlarının yanı sıra Türkiye Finans Genel Müdürü Wael Raies ve Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam katıldı.

Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren şube, Türkiye Finans'ın Türkiye genelindeki 5’inci kurumsal şubesi oldu. Türkiye genelindeki şube sayısını 307’ye çıkaran banka, böylelikle son 1 yılda 21 adet yeni şube açılışı gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye Finans, yıllık ortalama 6,5 milyar dolar ihracat hacmi ile Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri arasında yer alan Gaziantep'te açtığı yeni kurumsal şubeyle, bölgenin mevcut ve potansiyel firmalarına hizmet sunmayı hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye FinansTürkiye Finans Katılım BankasıTürkiye Finans Gaziantep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5