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Türkiye Finans'a yeni yönetim kurulu üyeleri

- Faisal Omar A. Alsaggaf, Meriç Uluşahin ile Bekir Berk Çektir, bankanın yeni yönetim kurulu üyeleri oldu

Türkiye Finans'a yeni yönetim kurulu üyeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans'ta Faisal Omar A. Alsaggaf, Meriç Uluşahin ile Bekir Berk Çektir, yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın genel kurulu, 31 Mart Cuma günü İstanbul'da toplandı. Bankanın 2016 sonuçlarının değerlendirildiği genel kurulda, yönetim kurulu üyeliklerine yönelik değişiklik teklifleri de kabul edildi.

7 kişiden oluşan yönetim kurulundaki 4 mevcut üyeye ek olarak 3 yeni üye daha seçildi. Mevcut üyeler Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Mohammed A. Alghamdi, Majed Hamdan A. Alghamdi, Eren Güra ve Genel Müdür Wael Raies görevlerine devam ederken, daha önce 2007-2008'de Türkiye Finans'ta Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve halihazırda NCB'de Strateji ve İş Geliştirme'den sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olan Faisal Omar A. Alsaggaf, 2008-2014'te Şekerbank Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve farklı bankalarda da üst düzey görevler üstlenen Meriç Uluşahin ile avukat Bekir Berk Çektir, yönetim kurulu üyesi olarak Türkiye Finans ailesine katıldı.

Açıklamada genel kuruldaki görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Mohammed A. Alghamdi, Suudi Arabistan'ın en büyük bankası ve Türkiye Finans'ın ana ortağı olan NCB'nin özelde Türkiye Finans'ı, genelde ise tüm katılım bankacılığını büyütmek amacıyla Türkiye Finans'ı satın aldığı 2009'dan bugüne kadar elde ettiği karı dağıtmayarak banka bünyesinde bıraktığını bildirdi.


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