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Türkiye Finans'tan avantajlı leasing paketi

- Türkiye Finans, "Uzmanından Leasing" ismini taşıyan avantajlı leasing paketini piyasaya sundu

Türkiye Finans'tan avantajlı leasing paketi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, "Uzmanından Leasing" ismini taşıyan avantajlı leasing paketini piyasaya sundu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, finansal kiralama yapmak isteyen firmalara yüzde 1 KDV avantajı sağlayan banka, sadece leasinge konu olan alanlarda değil tüm yatırım alanlarında tek bir paket halinde firmaları fonlayabiliyor.

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile beklentileri aşan ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyacı olan finansmana rahatlıkla ulaşmalarını sağlayarak, en kârlı yatırımlarında onlara destek oluyor.

Banka, "Hayata Katılım" stratejisinden aldığı güçle müşterilerinin ihtiyacı olan finansmana ulaşmasını hem pratik hem de avantajlı hale getiriyor.

Bu amaçla "Uzmanından Leasing" kampanyasını müşterileriyle buluşturan Türkiye Finans, farklı sektörlerden firmaların finansal kiralama işlemlerinde avantajlı koşullar sunuyor. Üstelik banka, makine, ekipman ya da gayrimenkul gibi leasinge konu olan belirli alanlarda değil, tüm yatırım alanlarında tek bir paket üzerinden işletmelere fonlama yapabiliyor.

Katılım Bankacılığı prensipleri ile geri ödeme koşullarında esneklik arayan müşterilere yüzde 1 KDV avantajı sunan Türkiye Finans, yatırımlarını finanse etmek, rekabetçi gücünü artırmak veya yeni iş kurmak isteyen tüm işletmelere farklı bir leasing şirketi üzerinden değil, banka bünyesindeki uzman kadrosu ile hızlı ve etkin bir şekilde destek oluyor.

"Hayata Katılım Bankası" mottosunu benimseyen Türkiye Finans, Türkiye genelindeki 300 şubesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
LeasingTürkiye Finans
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