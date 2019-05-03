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Türkiye Finans’tan bireysel ihtiyaç finansmanı

-31 Mayıs’a kadar devam edecek kampanya kapsamında; Türkiye Finans müşterilerine 1,68’den başlayan kar oranlarıyla 60 aya varan vade imkanı sunuyor

Türkiye Finans’tan bireysel ihtiyaç finansmanı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, sunduğu bireysel ihtiyaç finansmanıyla müşterilerine yüzde 1,68’den başlayan avantajlı kar oranlarıyla 60 aya varan vade olanağı sağlıyor.

Türkiye Finans açıklamasına göre, Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yeni bir "Bireysel İhtiyaç Finansmanı" kampanyası başlattı.

31 Mayıs’a kadar devam edecek kampanya kapsamında; Türkiye Finans müşterilerine 1,68’den başlayan kar oranlarıyla 60 aya varan vade imkanı sunuyor. Müşteriler bu finansman ile eğitimden sağlık harcamalarına, tadilat giderlerinden evlilik masraflarına kadar katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda tüm ihtiyaçları için finansman desteğine banka şubelerinin yanı sıra mobil-internet şube, Türkiye Finans’ın kurumsal web sitesi ve çağrı merkezlerinden de başvuru yapabilecek.

Türkiye Finans, “Hayata Katılım Bankası” felsefesinden yola çıkarak Türkiye genelindeki 308 şubesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunmaya devam edecek.

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