Türkiye Finans'tan ikinci çeyrekte 113,5 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, bu yılın ikinci çeyreğinde 113 milyon 500 bin lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, nisan sonu itibarıyla "Hayata Katılım Bankası" mottosu ile yeni bir döneme adım atan Türkiye Finans, sürdürülebilir karlılık stratejisinden aldığı güçle büyümeye devam ediyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde üstün performans göstererek 113 milyon 500 bin lira net dönem karı elde eden banka, son 10 yıl içerisindeki en yüksek çeyreklik dönem net karına ulaştı. Bankanın 2018 yılı ilk 6 aylık dönem net karı ise bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 9,7 artarak 203 milyon 900 bin lira oldu.

İkinci çeyrek sonu itibarıyla Türkiye Finans’ın toplam aktif büyüklüğü 2017 sonuna göre yüzde 7,3 artarak 42 milyar liraya ulaştı. Bankanın öz kaynakları ise ikinci çeyrek sonu itibarıyla 4 milyar 100 milyon lira oldu.

Toplanan fonlar 2017 sonuna göre yüzde 10,4 artışla 24 milyar 300 milyon liraya yükseldi. Türkiye Finans’ın reel ekonomiye olan finansman desteği ise 2017 sonuna göre yüzde 8 artış göstererek 28 milyar 600 milyon liraya ulaştı.

Türkiye Finans, şube ağını da büyüterek yılın ilk 6 ayında açtığı 9 yeni şube ile toplam şube sayısını 295’e çıkarırken, çalışan sayısı 3 bin 796 oldu.

Türkiye Finans Katılım Bankası Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat ise Türkiye Finans'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği 113 milyon 500 bin liralık net dönem karı ile büyümesinde önemli bir ivme kazandırdığını belirterek, banka olarak sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisinde gösterdikleri kararlılığı devam ettireceklerini aktardı.

Kanat, şunları kaydetti:

"Hayata Katılım Bankası' mottosu ile nisan ayı sonunda yeni bir döneme adım atan bankamız, herkesin bankası olma yaklaşımından yola çıkarak faizsiz bankacılık prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin beklentilerini aşan ürün ve hizmetleri sunmaya devam edecektir. Bu amaç doğrultusunda Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparken diğer yandan müşteri tabanımızı ve şube ağımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. İkinci çeyrek karlılığımızın bu denli büyük bir sıçrama yakalamasının en önemli sebebi, yeni mottomuzun altını dolduran rekabetçi ve öncü ürünleri pazara sunmamız konusundaki kararlılığımızdır. Büyüme ve gelişim, Türkiye Finans’ın önümüzdeki dönem yol haritasında vazgeçemeyeceği iki unsur olarak kalmaya devam edecektir."