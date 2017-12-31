"Türkiye, Finlandiya için son derece önemlidir"

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kariamo, "Türkiye, Finlandiya için siyasi açıdan son derece önemlidir." dedi.

Kariamo, ikili ilişkileri ve Türkiye'ye dair izlenimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara'daki görevine geçen yıl eylül ayında başlayan Kariamo, "Türkiye'ye darbe girişiminin ardından geldim. Geçen yıl istisnai bir yıldı ve bu durum çalışmalarıma çok yansıdı. Ülkedeki durum elbette farklıydı. Yalnızca ben değil, ülkedeki bütün büyükelçiler siyasi durumu takip ederken çok yoğundu." diye konuştu.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi olarak bölgesel gelişmeleri, Irak, Suriye ve göç akını konularını da takip etmekle görevli olduğunu söyleyen Kariamo, Türkiye'ye geldiğinde hızlı bir başlangıç yaptığını belirtti.

Kariamo, "Türkiye, Finlandiya için siyasi açıdan son derece önemlidir. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de Finlandiya gibi bir ülke için göreceli olarak büyüktür. Buraya atandığım için çok mutluyum. Burada, bu ülkede olmak istedim." diye konuştu.

Türkiye'de görevli olmanın kariyer açısından son derece ilgi çekici olduğunu kaydeden Kariamo, "Bu ülke güzelliklerle dolu. Nereye giderseniz tarihle karşılaşıyorsunuz. Her yer açık hava müzesi gibi. Görecek çok şey var. Burada geçirmem öngörülen 4 yıllık görev süremin her şeyi görmeye yetmeyeceğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Türk halkının dost canlısı ve misafirperver olduğuna işaret eden Kariamo, "Finlandiyalıların Türklere göre daha az dışa dönük ve konuşkan olmasına rağmen iki halk arasında bir bağ olduğu aşikar. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Türk ve Finlandiya halklarının neden birbirini bu kadar yakın hissettiğini, aradaki bağı anlatmak zor ama bunu her yerde hissediyorum. Finlandiya Büyükelçisi olduğumu söylediğimde insanlar bunu çok olumlu karşılıyor." dedi.

- "İstanbul büyüleyici bir dünya başkenti"

Kariamo, iki ülkenin yüzyıllara dayanan tarihi bir dostluğa sahip olduğunu, "Dillerimiz arasında da ortak noktalar var. Dil yapısı ve bazı kelimeler aynı. Örneğin ‘kalabalık’ kelimesinin okunuşu ve anlamı aynı. Ayrıca bilimsel bir kanıt olmasa da çok eski zamanlarda, bir yerde bir arada olduğumuz ve daha sonra farklı yönlere gidip yerleştiğimiz inancı çok kuvvetli." sözleriyle anlattı.





Türkiye'nin Finlandiya halkının çok sevdiği bir tatil yeri olduğunu söyleyen Kariamo, Alanya'da çok sayıda Finlandiyalının yaşadığını kaydetti.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Trabzon gibi birçok yeri ziyaret ettiğini ve hepsinin kendine özgü güzelliklere sahip olduğunu belirten Kariamo, "Büyükelçi olarak Türkiye'ye gelmeden önce de İstanbul'un büyüleyici bir dünya başkenti olduğunu düşünürdüm." diye konuştu.

- "Yürüyüş yapmayı ve okumayı seviyorum"

Yürüyüş yapmayı çok sevdiğini söyleyen Büyükelçi Kariamo, büyükelçiliğe yakın, Çankaya'nın ortasındaki küçük parklarda zaman geçirmeyi sevdiğini anlattı. Kariamo, trafikten kaçmak için de ana caddeler yerine yürüyüş yapabileceği küçük sokaklara yöneldiğini ifade etti.

Okumayı öğrendiği günden bu yana kitap okumayı çok sevdiğini ve çok okuduğunu belirten Kariamo, kitaplara duyduğu ilginin yanı sıra kütüphanelerin Finlandiya'da hayatın vazgeçilmez parçası olduğunu vurgulamak için Milli Kütüphane'yi röportajın yapılacağı mekan olarak seçtiğini kaydetti.

Babasının gazeteci olması nedeniyle çocukluğunda her sabah kahvaltıda birçok gazetenin yer aldığı bir evde büyüdüğünü anlatan Kariamo, "Danimarkalı yazar Peter Hoeg'in eserlerini çok seviyorum. Türk yazarlardan ise zor konuları güçlü ifadelerle anlattığı için Elif Şafak'ın eserlerini severek okuyorum." dedi.

- Türkiye ve Finlandiya'yı buluşturan kitap: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Büyükelçi Kariamo, Rus yazar Grigory Petrov tarafından kaleme alınmış 1923 tarihli, Finlandiya'nın kuruluşunu ve ülkenin kalkınması için verilen mücadeleyi anlatan "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı kitabın Türkiye'de en çok okunan kitaplardan biri olmasını da değerlendirdi.

Kariamo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"19. yüzyılın sonlarında basılmış olmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında daha çok tanınan bir kitap olmasına rağmen bugün hala birçok Türk'ün Finlandiya'yı bu kitaptan tanıyor olması beni çok şaşırttı. Birçok kaynakta, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu kitabın vizyonundan çok etkilendiğini belirtiliyor. Görüyorum ki insanlar bu kitaptan haberdar ve kitabı okumuşlar. Bu beni çok şaşırtıyor. Bir keresinde yaşlı bir beyefendi ile tanıştım. Kendimi 'Finlandiya'nın Büyükelçisi' olarak tanıttım. O da bana, "Beyaz zambaklar ülkesinin büyükelçisiniz demek?' dedi. Duyduğum bu en güzel tanımlamayı hiçbir zaman unutmayacağım."





Yazar Petrov'un kitapta gerçeklerin yanı sıra kurgusal öğelere de yer verdiğini belirten Kariamo, "Kitapta Finlandiya hakkında anlatılan her şey doğru değil. Ama önemli olan, Petrov'un bir toplumun nasıl inşa edileceğine dair ortaya koyduğu vizyon ve ülkemin o dönemki durumunu yansıtması. Finlandiya o zamanlar çok fakir bir ülkeydi ve çok fazla doğal kaynağımız yoktu. Ülkemin en büyük kaynağı insan kaynaklarıydı. Bu da, Finlandiya halkının eğitime odaklanmasını sağladı." diye konuştu.

Güçlü bir toplum oluşturmak için ülkesinde kadın erkek herkesin eğitime erişiminin sağlandığını belirten Kariamo, "Türklere ilham veren de birlik içinde güçlü bir ülke kurabilmek için, kimsenin geride bırakılmaması, herkesin yeni bir toplum inşa ederken katkı sunabileceğine dair inanç." ifadesini kullandı.

Kariamo, Finlandiya'nın 100. yıl dönümü anısına, Beyaz Zambaklar Ülkesinde'nin ve Finlandiya'nın Kalevala Destanı'nın yeni çevirileriyle Türk okurlara sunulduğunu vurguladı.



- Finlandiya'nın eğitim sistemi

Kariamo, Finlandiya'nın eğitim sisteminin başarısına ilişkin, her ülkenin tarihi ve kültürel farklılıkları olması nedeniyle bir sistemin bir başka ülkede olduğu gibi kopyalanmasının mümkün olmadığını ancak eğitim sistemlerindeki bazı unsurların başka ülkelerde de başarı getirebileceğini kaydetti.

Ülkesinin bağımsızlık döneminde önceliğin, istisnasız herkesin eğitime tam erişiminin sağlanması ve herkesin okuma yazma öğrenmesi olduğunu vurgulayan Kariamo, bugünlerde uluslararası değerlendirmelerde Finlandiya'nın eğitim sisteminin başarılı olmasının temelinde yatan faktörlerden birinin, zorunlu eğitim olduğunu söyledi.

Finlandiya'da bir kasaba okulu ile kent merkezindeki okulun aynı standartlara sahip olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Kariamo, şöyle devam etti:

"Eğer bir çocuk okula gitmiyorsa belediyeler o çocuğu bulur ve okula kazandırır. Lise bitene kadar okullar parasızdır. Çocuklara mutlaka ücretsiz sıcak öğle yemeği verilir. Bu, Finlandiya'da kadınların yüzde 70'inden fazlası tam gün çalıştığı için ve tam gün mesai olduğu için okullarda çocuklara yemek verilmesi ve onların gıdasız kalmaması önemlidir. Eğitim sistemimizi başarılı kılan faktörlerden biri de öğretmenlerin beceri ve nitelikleridir. Finlandiya'da anaokulu ya da temel eğitimde görev alabilmek için öğretmenlerin yüksek lisans yapmış olmaları gerekir."

Büyükelçi Kariamo, müfredatın çocukların bireysel özelliklerini öne çıkaracak şekilde düzenlendiğine işaret ederek sanat, müzik, spor gibi yaratıcılığı teşvik edici derslere ağırlık verildiğini, eğlenerek öğrenmenin öncelikli olduğunu söyledi.

- Finlandiya'nın bağımsızlığının 100. yıl dönümü

2017 yılının, Finlandiya'nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Kariamo, "Bir ülkenin bağımsızlığının 100. yılını kutlaması önemli bir eşiktir. Başladığımız noktayı düşünürsek, çok zor dönemlerin ardından bugün göreceli olarak gelişmiş, uluslararası arenada ekonomisi ve toplumuyla iyi yol alan bir ülkeyiz." dedi.

Bağımsızlıklarının 100. yılının iki ülkeyi birleştiren bir yanı olduğunu da belirten Kariamo, şöyle konuştu:

"Yakında Türkiye de 100. yılını kutlayacak. Bu duyguyla Türkiye, 100. yıl kutlamalarımıza içtenlikle destek verdi. Örneğin İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Finlandiya'nın bağımsızlığı şerefine iki gün boyunca mavi-beyaz ışıklandırıldı. Alanya'da da yeni teleferik mavi beyaz ışıklandırıldı. Alanya'nın ortasında ülkemin renklerini böyle görmek büyüleyiciydi."

Derin bir geçmişe dayalı ikili ilişkilerin üst düzey ziyaretler ve karşılıklı toplantılarla devam ettiğini vurgulayan Kariamo, "Avrupa ülkeleri arasında Finlandiya, Türkiye'nin AB vizyonunun uzun yıllar güçlü destekçisi olmuştur." dedi.