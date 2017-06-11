Türkiye genelinde

ANKARA (AA) - Ülke genelinde 2 bin 846 ekipte görevli 10 bin 610 personelin katılımıyla, "Huzur Ramazan 2" operasyonu gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen operasyonda tombala ve kumar oynatıldığı tespit edilen yüzlerce kıraathane ve derneğe 81 ilde eş zamanlı olarak kumar operasyonu başlatıldı.

Uygulamaya asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucu ile mücadele birimlerine bağlı 2 bin 846 ekipte görevli 10 bin 610 personel katıldı.

Operasyonda kumar oynatılan mekanlar tek tek aranarak kumar oyunlarından elde edildiği düşünülen paralara el konuldu.

Ruhsatsız işletilen mekanlar mühürlenerek şüpheliler gözaltına alındı.











