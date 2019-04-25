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“Türkiye gerçek bir dost ülke“

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, ülkesindeki terör saldırıları sonrasında Türkiye'de birçok kurum ve şahıstan olağanüstü destek gördüklerini belirterek, "Türkiye gerçek bir dost ülke" dedi.

“Türkiye gerçek bir dost ülke“
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Amza ve beraberindeki büyükelçilik görevlileri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Büyükelçi Amza, daha sonra TTSO'da düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Hacısalihoğlu, toplantının açılışında Sri Lanka'da 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarını lanetleyerek, "Sri Lanka halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Büyükelçi Amza da Hacısalihoğlu'na duyarlılığı için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sri Lanka'daki terör saldırıları sonrasında Türkiye'de birçok kurum ve şahıstan olağanüstü destek gördük. Herkes taziye mesajlarını bize iletti. Burada otelde bile Sri Lankalı olduğumuzu duyanlar gelip üzüntülerini bildirdi. Türkiye gerçek bir dost ülke. Saldırılar sırasında ölen iki Türk vatandaşı için biz de Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz."

Türkiye ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın 22-23 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini anımsatan Amza, "Biz temaslarımıza devam ediyoruz, faaliyetlerimizi durdurmadık. Böylece teröre boyun eğmeyeceğimizi de göstermiş olacağız." diye konuştu.

Büyükelçi Amza, Sri Lanka ile Türkiye arasında Osmanlı zamanından bu yana süregelen ilişki bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Ancak ticaretimiz bu eski ilişkilere göre çok az düzeyde. 2018 yılında 350 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. Bu rakam kesinlikle iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmıyor. Trabzon ile Sri Lanka arasında ise sadece toplam ticaretin yüzde 1'i bile etmeyen 270 bin dolarlık ticaret hacmi mevcut. Bu tür toplantılarla karşılıklı ticaret alanlarını belirlemek ve bunlar üzerinde çalışma yapmak için fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz."

Sri Lanka üzerinden, serbest ticaret anlaşmaları kanalıyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına ulaşmanın mümkün olduğunun altını çizen Amza, şöyle devam etti:

"Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş, Maldivler, Güney Kore, Moğolistan, Laos gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşmamız bulunuyor. Sri Lanka ile Çin arasındaki serbest ticaret anlaşması için de görüşmelerin sonuna gelindi. Böylece Sri Lanka kanalıyla 2,5 milyarlık nüfusa serbest ticaret anlaşmaları kanalıyla mal satmak mümkün hale gelecek. Ayrıca ABD, AB ülkeleri, Yeni Zelanda gibi ülkelerle de çeşitli ticaret anlaşmalarımız mevcut. Sri Lanka'da ticaret ve yatırım için bu faktörlerin göz önünde bulundurulmasında fayda var."

Sri Lanka Büyükelçiliği Ticaret Koordinatörü Mehmet Emin Berk de katılımcılara bu ülkedeki yatırım fırsatlarını içeren sunum yaptı.

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