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Türkiye Gezginler Derneğinden başarılı kadınlarımıza ödül 

Ülkemizin tanınmış derneklerinden biri olan ve kamuoyu tarafından da çalışmaları ilgiyle izlenen Türkiye Gezginler Kulübü Derneği, kadınlarımızı ödüllendirdi.

Türkiye Gezginler Derneğinden başarılı kadınlarımıza ödül 
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Ahmet Coşkunaydın yazıyor...

Başkanlığını Profesör Dr. Orhan Kural'ın yaptığı Dernek, içlerinde İstiklal savaşı kahramanlarımızdan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın silah arkadaşı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, tanınmış politikacı ve eski bakan İmren Aykut, sanatçı  Serap Yenici'nin de aralarında bulunduğu kadınları, toplumumuza yaptıkları katkılardan dolayı, İstanbul Armada Otelde düzenlediği bir törenle ödüllerini verdi.Ödül alanlar arasında yer alan Madalet Başusta'nn 116 gün süren gemiyle Dünya turu anılarını anlatması, ödül törenine ayrı bir renk kattı.



Geleneksel hale gelen bu ödül, ger yıl, ülkemizin kendi alanında seçkin ve topluma, sanat, bilim, kültür, eğitim, uluslararası ilişkiler, politika ve sağlık ile eğitim alanında önemli katkılarda bulunmuş kadınlara veriliyor.



Ödül Alanlar:
 
SN: İMREN AYKUT
SN.:İNCİ ÇAYIRLI 
SN.:TİMSAL KARABEKİR YILDIRAN
SN.:SERAP YENİCİ
SN.:GANİRE PASHAYEVA
SN.:NADİDE BEYLANLI TURAN
SN.:MADELET GRABBE BAŞUSTA
SN.:SAİME  ÖZMEKİK



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Türkiye Gezginler Kulübü DerneğiProfesör Dr. Orhan KuralMustafa Kemal Atatürk
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