Türkiye Gezginler Derneğinden başarılı kadınlarımıza ödül 

Başkanlığını Profesör Dr. Orhan Kural'ın yaptığı Dernek, içlerinde İstiklal savaşı kahramanlarımızdan ve'ün yakın silah arkadaşı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, tanınmış politikacı ve eski bakan İmren Aykut, sanatçı Serap Yenici'nin de aralarında bulunduğu kadınları, toplumumuza yaptıkları katkılardan dolayı, İstanbul Armada Otelde düzenlediği bir törenle ödüllerini verdi.Ödül alanlar arasında yer alan Madalet Başusta'nn 116 gün süren gemiyle Dünya turu anılarını anlatması, ödül törenine ayrı bir renk kattı.Geleneksel hale gelen bu ödül, ger yıl, ülkemizin kendi alanında seçkin ve topluma, sanat, bilim, kültür, eğitim, uluslararası ilişkiler, politika ve sağlık ile eğitim alanında önemli katkılarda bulunmuş kadınlara veriliyor.SN: İMREN AYKUTSN.:İNCİ ÇAYIRLISN.:TİMSAL KARABEKİR YILDIRANSN.:SERAP YENİCİSN.:GANİRE PASHAYEVASN.:NADİDE BEYLANLI TURANSN.:MADELET GRABBE BAŞUSTASN.:SAİME ÖZMEKİK