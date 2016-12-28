Türkiye-Gine İş Forumu

İSTANBUL (AA) - Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Türk iş adamlarının Gine'de tüm sektörlerde yatırım yapabilmesi için onlara belirli imtiyazlar sağlanacağını söyledi.

Conde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Gine İş Forumunda yaptığı konuşmada, forumun organize edilmesinden dolayı DEİK'e teşekkür etti.

Arkadaşı, kardeşi, dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile görüştüğünü ve iş birliği imkanları üzerine konuştuklarını aktaran Conde, iki ülke arasında çimento ve traktör alanında iş birliği yapılabileceğini ele aldıklarına işaret ederek, "Bir Türk şirketiyle Gine'de traktör montajı yapılacak, sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.

Conde, aynı zamanda konut inşası ile ilgili de bir anlaşma imzalayacaklarını dile getirdi.

İş birliği yapılabilecek diğer alanların enerji ve yol inşaatları olabileceğini anlatan Conde, "Türkiye'de yaptığınız gibi Gine'de de yatırım yapabilirsiniz ve bu tür bir yatırım yaptığınızda Gine hükümeti sizden bu enerjiyi satın alacaktır." ifadelerini kullandı.

Conde, her iki hükümetin istediğinin iş adamlarına eşlik etmek ve onları teşvik etmek olduğunun altını çizdi.

- "Ben de dostum Erdoğan gibi son derece pragmatik bir kişiyim"

Cumhurbaşkanı Conde, Türk iş adamlarının Gine'de tüm sektörlerde yatırım yapabilmesi için onlara belirli imtiyazlar sağlanacağını söyledi.

Yarın Türkiye'nin bazı şehirleri ile kardeş şehir anlaşması imzalayacaklarını aktaran Conde, Gine'nin önemli bir pazara sahip olduğundan bahsetti.

Conde, Gine'ye yatırım yapan bir yatırımcının diğer pazarlarla da ciddi bir ticaret hacmi geliştirebileceğini dile getirdi.

Kendisinin, dostu Erdoğan gibi son derece pragmatik bir kişi olduğunu anlatan Conde, Gine'ye gelen iş adamlarının kendisi ile rahatlıkla görüşebildiğini, genellikle iş adamlarının bürokrasi ile karşılaştığını ama kendilerinin bu bürokrasiyi kırmaya çalıştığını anlatarak, "İstemeniz halinde 1 gün içinde tüm bakanlarla görüşebilmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Böylece en hızlı şekilde girişimlerinizi hayata geçirmenizi temin etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Conde, ülke olarak çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama bunu yapabilmek için her yıl 1,5 milyar dolarlık bir yatırımda bulunmamız gerekiyor. Türkiye açısından bu çok büyük bir rakam değil belki ama Gine için çok büyük bir yatırım demek bu."

- "İki ülke arasında 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz"

Conde, iki ülke arasında 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak istediklerini söyledi.

Gine'nin coğrafi konumu açısından da önemli olduğunu belirten Conde, ülkenin Güney Amerika'ya en yakın Afrika ülkesi olduğu bilgisini verdi.

Conde, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ekonomi ve ticaret alanında da ortaya çıkmasını ve gelişmesini istediklerine dikkati çekerek, "Türk iş adamlarına Gine'de yapacakları yatırımlarla ilgili teşvik sağlamak için biz hazırız." ifadelerini kullandı.