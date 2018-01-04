EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Türkiye güçlü olursa dünyada gerçekten adalet tesis olur. Bunun örneğini tarihimizde çok açık görebilirsiniz." dedi.

İriş, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yanının ateş çemberiyle çevrildiğini anlatan İriş, "Bütün milletimizi seviyoruz. Milli birliğimizi, beraberliğimizi zaafa uğratacak hiçbir adım atmadık, atmayız. Biz ülkemizi seviyoruz. Devletimizi, milletimiz seviyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için ne gerekiyorsa son nefesimize kadar koşacak bir kadroyuz. Bu kadronun güçlenmesi ülkenin lehine olacaktır." diye konuştu.

Mustafa İriş, Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağını aktararak, "Türkiye güçlü olursa komşuları da güçlenir. Biz güçlü olursak Suriye'de kan akmaz. Biz güçlü olursak Irak'ta kan akmaz. Türkiye güçlü olursa dünyada gerçekten adalet tesis olur. Bunun örneğini tarihimizde çok açık görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kültürel erozyon yaşandığını ve bu bağlamda helal ve haram konusuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten İriş, bir gazetecinin, "Helal ve haramdan bahsettiniz, Milli Piyango hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Milli Piyango helal olmaz. Kim yaparsa yapsın, yanlış yanlıştır. Topla parayı ver üç kişiye, ne ürettin be kardeşim. Topladın parayı üçünü beşini dağıttın yarısını, yarısını ise cebe koydun. Devlet milletten para alıyor, bu nasıl bir şey. Trajikomik. Vatandaşın kendi dünyası var, işte gidiyor 'Ev alırım.' diyor ama alamıyor tabii ki... Sen de ondan kar ettim deyip kasaya koyuyorsun. Bunun neresi mantıklı, neresi vicdani? Yasal ama helal değil."