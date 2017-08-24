"Türkiye Güven Huzur-7" uygulaması

İZMİR (AA) - İzmir'de, ülke genelindeki "Türkiye Güven Huzur-7" adlı asayiş uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kent merkezinde 16 noktada 813 polisin katıldığı uygulamada bir helikopter, 4 polis botu, 3 sahil güvenlik botu ve 5 narkotik köpeği de yer aldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutulan 8 bin 123 kişiden haklarında yakalama kararı bulunan 9'u gözaltına alındı. Bazı suçlardan aranan 23 kişi ise yakalandı.

Ekipler 2 bin 254 araçta inceleme yaptı. Bu kontrollerde sürücülere toplam 83 bin 799 lira ceza kesildi, 27 araç trafikten men edildi.

Operasyon kapsamında 6 tabanca ve iki ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.