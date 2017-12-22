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"Türkiye Güven Huzur-8" uygulaması

- İstanbul'un 39 ilçesinde, 5 bin polisin katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde 8.'si gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla denetimler yapılıyor.

Kent genelinde sağanağa rağmen gerçekleştirilen uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik Şube ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Öte yandan, ilçe emniyet müdürleri de uygulamanın yapılacağı noktaları tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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