"Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde 9'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında İstanbul'da 195 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un 39 ilçesinde 195 noktada 2 bin 340 polisin katıldığı uygulamada 28 bin 430 kişi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tutuldu. Ekipler, 8 bin 36 araç ile 614 iş yerini de denetledi.

Yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, sorgulama sonucu bazı suçlardan arandıkları tespit edilen 195 kişi gözaltına alındı, 96 araç trafikten men edildi.

Şüpheli kişi ve araçlarda yapılan aramalarda 8'i ruhsatsız, 5'i kurusıkı olmak üzere 13 tabanca, 310 gram uyuşturucu ile bir uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında kontrol edilen araçlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 191 bin 731 lira ceza uygulandı.