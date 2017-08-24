"Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7"

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 7'ncisi düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 551 bin 990 kişi, kimlik sorgulamasından geçirilirken, bin 17 aranan şahıs yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması kapsamında dün 7'nci "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlıkları birimleri tarafından gün boyu 81 ilde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde terör örgütlerinin yaptıkları provokatif eylemler, toplumsal olaylar göz önüne alındığında, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları 7 bin 308 noktada yapılan denetimlere, 12 bin 336 ekipteki 63 bin 990 personel, 8 hava ile 74 deniz aracı ve 302 dedektör köpek katıldı.

Denetimlerde, 551 bin 990 kişi kimlik sorgulamasından geçirilirken, bin 17 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 165 bin 342 araç bilgisi kontrol edilirken, bin 519 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen 19 bin 839 iş yerinden 49'u kapatıldı. Denetimlerde, adli idari ve trafik yönünden 2 milyon 932 bin 937 lira para cezası kesildi.

Kontrollerde yapılan aramalarda, bir uzun namlulu silah, 39 tabanca, 33 av tüfeği, 938 mermi ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 3 bin 607 paket kaçak sigara, 194 litre kaçak içki, 2 bin 100 litre kaçak motorin, 14 adet F seri numaralı dolar ile 808 sahte altın yakalandı.

Denetimlerin bayram tatili süresince aralıksız devam edeceği öğrenildi.