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"Türkiye Güven Huzur" uygulaması

- Ülke genelinde eş zamanlı yapılan asayiş uygulaması kapsamında Doğu Anadolu'daki 7 ilde denetimler gerçekleştirildi

ERZURUM (AA) - Türkiye genelindeki "Türkiye Güven Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında Doğu Anadolu'daki 7 ilde çok sayıda polis ve jandarmanın katılımıyla denetimler yapıldı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulaması kapsamında Ağrı kent merkezi ve ilçelerinde 211 polis ve 3 arama köpeğiyle cadde, sokak ve iş yerlerinde kontroller gerçekleştirildi.

İl genelinde oluşturulan 12 arama noktasında denetim yapılan uygulama çerçevesinde, durumundan şüphelenilen bazı kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı, aranan şüpheliler ise gözaltına alındı.

Ekiplerce durdurulan yolcu otobüsleri ve araçların arandığı kontrollerde, trafikten men edildiği anlaşılan bazı araçlara da el konuldu, evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ağrılı vatandaşlardan Faruk Göktürk, AA muhabirine, huzur operasyonunu desteklediklerini belirterek, uygulamanın huzur ve güvene katkı verdiğini söyledi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla, ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında araç plakalarının yanı sıra sürücü ve yolcuların kimlikleri sorgulandı.

İlçe merkezinde umuma açık iş yerler başta olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Bölgede, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da da çok sayıda polis ve jandarmanın katılımıyla uygulama sürüyor.

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AğrıAsayişEleşkirtTürkiye Güven Huzur
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