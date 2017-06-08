"Türkiye hakkında her şeyi abartarak anlatıyorlar"

AYDIN (AA) - Hollanda'da yapılan çekilişte eşiyle Kuşadası'nda tatil kazanan Monique Van Oudshoo, "Hollanda da Türkiye hakkında her şeyi abartarak ya da olduğundan daha farklı lanse ediyorlar fakat bizim burada geçirdiğimiz tatil çok güzeldi" dedi.

Kuşadası Belediyesi ve Hollanda'daki bir firmanın organizasyonuyla düzenlenen çekilişte, Kuşadası'nda bir haftalık tatil kazanan Johan ve Monique Van Oudshoo çifti, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti.

Türkiye'ye üçüncü gelişleri olduğunu belirten Monique Van Oudshoo, buranın iklimini, yemeklerini ve Türk insanının misafirperverliğini çok sevdiklerini, 7 günlük tatillerini 3 gün daha uzattıklarını ifade etti.

Gazetecilerin "Hollanda'dan Türkiye nasıl tanıtılıyor" sorusu üzerine Van Oudshoo, "Hollanda'da Türkiye hakkında her şeyi abartarak ya da olduğundan daha farklı lanse ediyorlar fakat bizim burada geçirdiğimiz tatil çok güzeldi." dedi.

Belediye Başkanı Özer Kayalı ise Türkiye ile ilgili yapılmak istenen olumsuz algının herkesin farkında olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz ülkelerine döndükten sonra burada ne gördüklerini yaşadıklarını anlatacaklar. Bundan daha iyi bir reklam düşünemiyorum. Amaç bu yılın ikinci dönemini etkilemek ve turizmine katkı sağlamak, önümüzü şimdiden görmeye başlayalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çekiliş projesini farklı ülkelerde de deneyeceklerini aktaran Kayalı, şunları kaydetti:

"Hollandalı çiftimiz bu tatillerinden çok zevk almışlar. Arkadaşlarına, dostlarına, yakınlarına anlatıp buraya tatile gelmelerini söylemek istiyorlar. Çok mutlu olduklarını hiçbir kaos ortamı olmadığını, dışarıdan gördükleri düşündükleri gibi herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını, çok keyifli olduklarını söylüyorlar. Daha ne olsun."

Kayalı, Hollandalı çifte, incir, zeytin ve çeşitli hediyelerin bulunduğu bir paket hediye etti.