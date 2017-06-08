Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

"Türkiye hakkında her şeyi abartarak anlatıyorlar"

- Hollanda'da, Kuşadası Belediyesi ve bir firmanın organizasyonuyla düzenlenen çekilişte eşiyle birlikte ilçede tatil yapma fırsatı kazanan Monique Van Oudshoo, Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti - Oudshoo: - "Hollanda'da Türkiye hakkında her şeyi abartarak ya da olduğundan daha farklı lanse ediyorlar fakat bizim burada geçirdiğimiz tatil çok güzeldi"

AYDIN (AA) - Hollanda'da yapılan çekilişte eşiyle Kuşadası'nda tatil kazanan Monique Van Oudshoo, "Hollanda da Türkiye hakkında her şeyi abartarak ya da olduğundan daha farklı lanse ediyorlar fakat bizim burada geçirdiğimiz tatil çok güzeldi" dedi.

Kuşadası Belediyesi ve Hollanda'daki bir firmanın organizasyonuyla düzenlenen çekilişte, Kuşadası'nda bir haftalık tatil kazanan Johan ve Monique Van Oudshoo çifti, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti.

Türkiye'ye üçüncü gelişleri olduğunu belirten Monique Van Oudshoo, buranın iklimini, yemeklerini ve Türk insanının misafirperverliğini çok sevdiklerini, 7 günlük tatillerini 3 gün daha uzattıklarını ifade etti.

Gazetecilerin "Hollanda'dan Türkiye nasıl tanıtılıyor" sorusu üzerine Van Oudshoo, "Hollanda'da Türkiye hakkında her şeyi abartarak ya da olduğundan daha farklı lanse ediyorlar fakat bizim burada geçirdiğimiz tatil çok güzeldi." dedi.

Belediye Başkanı Özer Kayalı ise Türkiye ile ilgili yapılmak istenen olumsuz algının herkesin farkında olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz ülkelerine döndükten sonra burada ne gördüklerini yaşadıklarını anlatacaklar. Bundan daha iyi bir reklam düşünemiyorum. Amaç bu yılın ikinci dönemini etkilemek ve turizmine katkı sağlamak, önümüzü şimdiden görmeye başlayalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çekiliş projesini farklı ülkelerde de deneyeceklerini aktaran Kayalı, şunları kaydetti:

"Hollandalı çiftimiz bu tatillerinden çok zevk almışlar. Arkadaşlarına, dostlarına, yakınlarına anlatıp buraya tatile gelmelerini söylemek istiyorlar. Çok mutlu olduklarını hiçbir kaos ortamı olmadığını, dışarıdan gördükleri düşündükleri gibi herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını, çok keyifli olduklarını söylüyorlar. Daha ne olsun."

Kayalı, Hollandalı çifte, incir, zeytin ve çeşitli hediyelerin bulunduğu bir paket hediye etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
HollandaTanıtımTurist
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5