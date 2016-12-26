Türkiye Halepliler için seferber oldu

ANKARA (AA) - Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler, öğrenciler düzenledikleri yardım kampanyaları ile Halepliler için seferber oldular. Haleplilere insani yardımlar tüm Türkiye sathında artarak devam ediyor.



Siverek-Der ‘den 3 tır insani yardım



Davet ve Kardeşlik Vakfı Siverek Temsilciliği (Siverek-Der) tarafından başlatılan "Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır" kampanyası çerçevesinde toplanan 3 tır yardım malzemesi, Şanlıurfa'dan, Halep'ten tahliye edilen Suriyeliler için gönderildi.



3 bin 400 aileye gıda kolisi gönderildi



Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya Vakfınca, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek, İdlib'e getirilen 3 bin 400 aileye gıda kolisi gönderildi.



Öğrenciler harçlıklarını Halep’ten tahliye edilen sivillere gönderdi



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencileri, harçlıklarını Halep'ten tahliye edilen sivillere bağışladı.



Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Karaoğlu, toplantı salonunda yaptığı konuşmada, öğrencilerin harçlıklarını, Halep'ten tahliye edilen sivillere gönderilmek üzere okul yönetimine verdiğini söyledi.



Birkaç günde yaklaşık 3 bin lira toplandığını anlatan Karaoğlu, öğrencilere duyarlılık gösterdikleri için teşekkür etti.



Kermeste elde edilen gelir “Şefkat Çadırı”na bağışladılar



Uşak'ta Enderun Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları öğrencileri, Halepli savaş mağduru sivillere yardım amacıyla düzenlenen kermesten elde ettikleri geliri "Şefkat Çadırı"na bağışladı.



Uşak İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından Halepli sivillere destek amacıyla Tiritoğlu Parkı'nda düzenlenen kermeste, öğrencilerin hazırladıkları el işi ürünleri ve yiyecekler satıldı.



Almanya’daki hayırseverlerden yardım



Almanya'daki hayırseverlerin temin ettiği 2 bin battaniye, bin ayakkabı, 25 ton un, Sadakataşı Derneği tarafından, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen ailelere ulaştırıldı.



Dernek başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını bildirdi.



2 tır insani yardım malzemesi gönderildi



Kocaeli İnsani Yardım Derneği (KİYAD) tarafından temin edilen 2 tır yardım malzemesi, Halep'ten tahliye edilen siviller için gönderildi.



Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, yaptığı konuşmada, gayret gösterip bu tırları doldurabilmenin, yardım malzemelerini hedeflerine ulaştırmanın zor iş olduğunu söyledi.



Yapılan duanın ardından un ve su yüklü 2 tır, bölgeye yola çıktı.



İstanbul’dan 21 tır insani yardım malzemesi



Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı birlikleri ve dernekler, Halep'ten İdlib'e tahliye edilen Suriyelilere 21 tır yardım malzemesi gönderdi.



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'nin çağrısıyla başlayıp sektör paydaşlarının katılımıyla büyüyen "Halep İçin El Ele" kampanyası kapsamında toplanan ve içinde battaniye, halı, yorgan, yastık, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım malzemeleri, Halep'ten İdlib'e tahliye edilen Suriyelilere, Türk Kızılayı'nın koordinasyonu ile gönderildi.



Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, toplanan 21 tır yardım malzemesini Halep'ten İdlib'e gelen 40 bin ihtiyaç sahibi Suriyeliye ulaştıracaklarını bildirdi.



Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan konvoy, okunan dualarla uğurlandı.



210 ton un, Haleplilere gönderildi



Diyarbakır'da temin edilen 210 ton un, Haleplilere gönderildi.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Halep'teki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Halep'e Yol Açın" yardım kampanyası kapsamında İlim Ahlak ve Kardeşlik Derneğinin (İhvan Der) katkısı ve Dicle Üniversitesinden (DÜ) 9 öğrenci kulübünün düzenlediği kermesten sağlanan gelirle temin edilen toplam 210 ton un, İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneğine teslim edildi.



Kermesten 45 bin lira



Dicle Üniversitesindeki 9 öğrenci kulübü adına konuşan Abdullah Recai Hatipoğlu da "Dicle Üniversitesi Müslüman gençliği Halep'e ensar oluyor." sloganıyla, 12-16 Aralık'ta bir kermes düzenlediklerini ve kermesin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.



Kermesten 45 bin lira gelir elde edildiğini söyleyen Hatipoğlu, katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden de toplanan bir tır insani yardım Haleplilere gönderildi.



Bafra’dan 2 tır insani yardım



Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye ile Türk Kızılayı Bafra Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 2 tır yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.



Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, yaptığı konuşmada, Türkiye ve İslam coğrafyasında emperyalistler ve uluslararası büyük güç odaklarının haince saldırılar gerçekleştirdiklerini söyledi.



Tekirdağ’dan 10 tır insani yardım



Tekirdağ’da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle toplanan 10 tır yardım, tahliye edilen Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Sahil dolgu alanında düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Ceylan, Halep'ten tahliye edilen Suriyeli sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için Tekirdağ'dan 10 tır yardım toplandığını söyledi.



Ümraniye’den 11 tır yola çıktı



Türk Kızılayı ve Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı Ümraniye Müftülüğü Şubesi organizasyonuyla toplanan yardım malzemelerini taşıyan 11 tır yola çıktı.



Nevşehir’den 3 tır yardım



Nevşehir Valiliğince Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamında merkeze bağlı Çardak köyünden temin edilen çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri ve 50 ton patates taşıyan 3 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.



Bursa’dan 20 tır insani yardım



Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yıldırım İlçe Müftülüğü öncülüğünde toplanan gıda ve yardım malzemelerini taşıyan 20 tır, Suriyelilere gönderildi.



Öğrencilerden yardım kampanyası



Kilis'te Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan para ve insani yardım malzemeleri, sınır ötesine gönderilmek üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.



Topladıkları para ve insani yardımları okul idaresine getiren öğrenciler, öğretmenlerinde desteğiyle paketleyerek Türk Kızılayı yetkililerine iletti.



Çorumlu öğrenciler Halep’e duyarsız kalmadı



Çorum'da çeşitli okullardaki öğrenciler tarafından toplanan 18 ton gıda malzemesi, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.



Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi tarafından başlatılan ve kent merkezindeki bazı okullardaki öğrencilerin de desteğiyle temin edilen un, makarna ve bakliyat başta olmak üzere 18 tonluk gıda malzemesinin bölgeye gönderilmesi amacıyla okul bahçesinde tören düzenlendi.



Yardım malzemeleri yüklü tır, duanın ardından Halep'ten tahliye edilen insanlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



50 tır konvoy halinde Suriye’ye geçti



Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından, 50 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.



Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen yardımları taşıyan tırlar, Suriye'ye geçmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Tırlar, gümrük işlemlerinin ardından İdlib kenti kırsalına ulaştırılmak üzere konvoy halinde sınır kapısından geçti.



Üniversitede kermes düzenlendi



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ile Türk Kızılayı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik yerleşkesinde "Tut Kardeşinin Elini" sloganıyla yapılan ve gelirinin Haleplilere gönderileceği kermese, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



Kendi hazırladıkları yiyecekleri sattılar



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri kermeste, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sattı.



Yurtta kalan öğrencilerden 2 tır insani yardım



Aydın'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Halepliler için başlatılan yardım kampanyasına destek vererek 2 tır dolusu yardım malzemesi topladı.



Aydın KYK İl Müdürü Feti Karsak, Adnan Menderes Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" projesine yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.