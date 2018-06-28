Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, hava savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

Türkiye'nin Hava ve Füze Savunma Yol Haritası çalışmaları doğrultusunda, ülkenin katmanlı hava ve füze savunma yeteneğinin yurt içi imkanların azami seviyede kullanılarak geliştirilmesine yönelik proje modelleri oluşturuluyor. Yurt içi geliştirme modeli çerçevesinde, Türk firmaları öncülüğünde, gerekmesi durumunda yurt dışı firma, kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda teknik destek alınarak çalışmalar yürütülüyor.

Bunun yanında, tasarım ve geliştirme faaliyetleri tamamlanan projelerde yan sanayi ve KOBİ'lerin etkin rol alacağı seri üretim dönemine yönelik planlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu amaçla başta ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere diğer savunma sanayisi firmalarının da mevcut imkan ve kabiliyetleri kullanılarak hem yatırım tekrarları önleniyor hem de yurt dışında rekabet edebilmek amacıyla sektörün sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Hava savunmasına yönelik en önemli stratejik amaçlardan birini, "Hava savunma sektörüne yönelik yurt içi imkan ve kabiliyetler kullanılarak Türkiye'nin katmanlı hava savunmasına hizmet edecek projelerin hayata geçirilmesi" oluşturuyor.

Bu strateji doğrultusunda, NATO alt çalışma grupları ve ülkeler arası savunma sanayisi iş birliği çalışmalarıyla benzeri faaliyetlere katılım sağlanarak hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimine ilişkin dünyada uygulanan yöntemler yakından takip ediliyor.

Hisar Projesi kapsamında ortaya çıkan sistemlerin yurt içi ve ihracat versiyonlarına ilişkin gereksinimler göz önüne bulundurularak 40 kilometre üzeri menzile çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilecek hava-hava füzesinin Hisar kapsamında geliştirilen yer sistemlerinden kullanılabilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Korkut Projesi kapsamında geliştirilen sistemin deniz platformuna entegrasyonuna yönelik testler tamamlanacak. Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sistem ihtiyacının yurt içinden karşılanması sağlanacak.

- Hisar'da başarılı testlere devam

Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğinde geliştirilen Hisar hava savunma füzelerinin test atışları başarıyla gerçekleştirildi.



Test atışları yapılan alçak irtifa (Hisar-A/15 kilometre) ve orta irtifa (Hisar-O/25 kilometre) hava savunma füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı geliştirildi.

Hisar-A'nın 2020, Hisar-O'nun 2021 yılında hizmete alınması bekleniyor.

- Korkut denizde de koruyacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanan Korkut sistemi, savaş gemilerinin füzelere karşı korunmasında da kullanılacak.

Bu amaçla ön prototip olarak üretilen Korkut-D sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının destekleriyle eğitim gemisi TCG S.Mehmetpaşa'ya entegre edildi. Sistemle yapılan testler, Korkut-D'nin gemileri füzelere karşı korumada kullanılabileceğini ortaya koydu.

Yapılan atışlı test sırasında Korkut-D tespit, takip ve ateş altına almayı içeren tüm fonksiyonları operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak yerine getirdi ve füze saldırısı şeklinde yüksek hızla deniz yüzeyinden yaklaşan hedefi ateş altına alarak imha etti.

- Uzun menzil stratejisi

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacını ise kısa vadede Rusya'dan alacağı S-400 füzeleriyle karşılayacak.

Orta vadede diğer ülkelerle ortak geliştirilecek sistemlere yönelecek olan Türkiye, ASELSAN, ROKETSAN ve EUROSAM ortaklığında SAMP-T hava savunma sisteminden daha gelişmiş bir sistem üzerinde kavram tanımlama çalışmasını yürütüyor.

Uzun vadede ise tamamen yerli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemine sahip olunması hedefleniyor.