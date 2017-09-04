Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türkiye ile Hırvatistan arasında Eskişehir'de oynanacak maç için stada gelecek vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması çağrısında bulundu.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. haftasında Hırvatistan ile karşılaşacağı belirtilerek, "Türkiye ile Hırvatistan milli maçına gelecek vatandaşların yaşanabilecek trafik ve park yoğunluğu nedeniyle stada ulaşımlarında mümkün olduğunca şahsi araçlarından ziyade toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermelerini rica ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Açıklamada milli takıma da başarı temennisinde bulunuldu.