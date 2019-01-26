"Türkiye hükümeti ile ilişkilerin artırılması İran'ın önceliklerinden biridir"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Nehavendiyan, Türkiye ve halkıyla ilişkilerin artırılmasının Tahran'ın dış siyasetinin önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

İran hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk iş adamları heyetini kabul eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Nehavendiyan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede İslam dünyasının İran ile Türkiye'nin yakın ilişkisi sayesinde daha kudretli bir hale geleceğini ifade eden Nihavendiyan, Ankara ve Tahran'ın birlik içinde hareket etmesi durumunda "hiçbir devletin bu iki ülkeye yönelik ekonomik yaptırımda başarılı olamayacağını" belirtti.

Nihavendiyan "Türkiye hükümeti ve halkıyla ilişkilerin artırılması İran'ın dış siyasetinin önceliklerinden biridir. ABD yaptırımlarından kaynaklı baskılar kısa sürede sona erecektir ve dostlar zor günlerde belli olur." diye konuştu.

ABD'nin İran'na yönelik ambargolarına da değinen Nihavendiyan, "ABD tehditlerinin gürültüsü çok fazla ancak hedeflerine ulaşmada başarısızdır. Trump yönetimi içeride birçok sorunla karşı karşıya ve asla okyanusların ötesinden hedeflerini pratiğe geçiremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk firmaları ve ticaret odaları İran ile iş birliği konusunda çok istekliler"

Hisarcıklıoğlu da Türkiye ile İran arasındaki tarihi ve derin ilişkilere vurgu yaparak, Ankara-Tahran arasındaki özellikle ekonomik alandaki ilişkilerin ticaret odalarının çabasıyla daha fazla gelişmesi gerektiğini ifade etti.

Hasan Ruhani'nin son Türkiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki geniş ticari ilişkilerde yeni gelişmelerin meydana geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli olarak iş adamlarına, müteşebbislere ve özel sektöre İran ile ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi yönünde vurgu yaptığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili olarak da "Türkiye'den firmalar ve ticaret odaları İran ile iş birliği konusunda çok ilgili ve istekliler." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca ortak yatırım yollarının kolaylaştırılması, üretim altyapısı projelerinin geliştirilmesi ve ticaret ile transit alışverişinin artırılması gibi konular ele alındı.



