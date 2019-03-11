Türkiye, IAOM'un Avrasya Bölge Direktörlüğü'ne getirildi

İSTANBUL (AA) - Hububat değirmencilik sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan 122 yıllık Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliğinin (IAOM) 32 ülkeden oluşan Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığı ve İcra Direktörlüğü'ne, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) koordinasyonluğunda Türkiye getirildi.

TUSAF tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıda, IAOM’nin Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığı'nı ve İcra Direktörlüğü'nü, dünyanın 6 yıldır un ihracat şampiyonu olan Türkiye'nin yöneteceği açıklandı. IAOM’nin Türkiye Başkanlığı'nı ise un sektörünün kapasite olarak yüzde 90’ını temsil eden TUSAF'ın üstleneceği bildirildi.



TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, toplantıda yaptığı konuşmada, yapılan araştırmalar sonucu buğdayın 12 bin yıllık bir bitki olduğunu, köklerinin Göbeklitepe'ye dayandığını ve medeniyetin ilk başladığı yer olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin aynı zamanda buğdayın da ana vatanı olduğunu söyledi.





- "5 milyar dolarlık un piyasasının 2,5 milyar dolarını Türkiye kontrol edecek"





Ulusoy, Türkiye'nin, dünyada 220 milyon hektar ile ekim alanı en geniş tahıl ürünü olan ve 30 bin çeşidi bulunan buğdayın ana vatanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, IAOM Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığı ve İcra Direktörlüğü göreviyle kendine yeni bir misyon daha edinmiştir. Yaklaşık 6 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan ve dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına yapan Türkiye, bir başka ifadeyle 730 milyon tonluk (2018) dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve 12 milyon ton dünya un ihracatının yüzde 55’ini gerçekleştiren 32 ülkeden oluşan Avrasya bölgesini yönetecek. Başka bir ifadeyle, 180 milyar dolar büyüklüğe sahip buğday piyasasının 55 milyar dolarını, yine 5 milyar dolarlık un piyasasının 2,5 milyar dolarını Türkiye kontrol edecek."

Başkanlık görevinin, Türkiye'nin en büyük federasyonlarından biri olan ve un sektörünün kapasite olarak yüzde 90’ını temsil eden TUSAF koordinasyonunda Türkiye'ye verilmesinin, federasyonun da başarısını taçlandırdığını aktaran Ulusoy, "19 milyon ton (2018) ile dünya buğday üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan, dünyanın 6 yıldır un ihracat şampiyonu ve değirmen makineleri ihracatında dünya ikinci olan Türkiye, Avrasya Bölge Direktörlüğü ile köklerinden aldığı güçle, buğday ve un piyasalarının geleceğine yön verecek." ifadelerini kullandı.





- "2018'de dünyada 730 milyon ton buğday üretildi, 740 milyon ton tüketildi"





Eren Günhan Ulusoy, 2018 itibarıyla dünyada 730 milyon ton buğdayın üretildiğini ve 740 milyon ton buğdayın da tüketildiğini ifade ederek, "Son 15 yıllık projeksiyona baktığımız zaman dünya buğday ihracatı yüzde 50 arttı. Rusya, Kazakistan ve Ukrayna dünya buğday ihracatını yüzde 730 artırırken, bu 3 ülkenin dünya buğday ihracatındaki payı yüzde 31 olmuştur. 71,6 milyon ton ile dünyanın en büyük 5 buğday üreticisinden biri olan Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracatını yüzde 60 artırırken, ABD’nin ihracatı ise yüzde 30 azaldı." şeklinde konuştu.

Avrasya ülkelerinin gelecek dönemde buğday üretimindeki gücünü daha da artıracağını belirten Ulusoy, Avrasya Bölge Direktörlüğü'nün, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Doğu Asya direktörlüklerinden daha güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.





- "Türkiye, Çin'den sonra dünyaya en çok değirmen makinesi satan ülke"







TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy, Avrasya Bölge Direktörlüğü ile Türkiye’nin TUSAF üzerinden, un ihracatının yeni gelişmekte olduğu Avrasya ülkelerinin buğday üretiminin ve un sanayisinin gelişmesine yönelik eğitimler düzenleyeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"IAOM Avrasya Çalıştayı'nın ilkini, 23-25 Nisan'da 'Değirmenci Profesyonelleri Buluşuyor' temasıyla Antalya'da gerçekleştireceğiz. IAOM Başkanı ve İcra Başkan Yardımcısı'nın da bulunacağı çalıştayda, un sanayisinin gelişimine yönelik hem akademisyenler hem de sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla paneller düzenleyeceğiz. Akabinde 25-28 Nisan'da düzenleyeceğimiz dünyada kendi sektöründeki en büyük 10 kongresinden biri olan TUSAF 15. Uluslararası Kongre ve Sergisi’nde de dünyada ve Türkiye’de buğdayın üretim alanının nasıl artırılabileceği, dekar başından alınan verimin artırılması gibi konu başlıkları üzerinde duracağız."

Ulusoy, Türkiye'nin sektörde ağırlıklı olarak yerli değirmen makinelerini kullandığını ve Çin'den sonra dünyaya en çok değirmen makinesi satan ülke olduğunu bildirdi.





- Buğday piyasalarının kalbi Avrasya'da atıyor





Verilen bilgiye göre, merkezi ABD Kansas’ta bulunan, 1876 yılında kurulan IAOM, hububat değirmencilik sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olarak biliyor. Hububat değirmencilik endüstrisindeki eğitim ve öğretim olanaklarının geliştirilmesine yönelik tahıl değirmencileri ve ticaret temsilcilerinden oluşan uluslararası kuruluş, ABD içinde 10 ve global ölçekte 4 direktörlük olmak üzere 14 bölgede faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin IAOM Bölgesel Direktörlüğü’nü üstleneceği Avrasya bölgesi, toplam nüfusu 2 milyarı aşan ve toplam 7,1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan 32 ülkeden oluşurken, aynı zamanda dünya buğday üretiminin ve un ihracatının en büyük oyuncularına ev sahipliği yapıyor.

71,6 milyon ton buğday üretimiyle dünyanın en büyük 5 buğday üreticisinden biri olan Rusya, tek başına dünya buğday üretiminin yüzde 10’unu, Avrasya bölgesinin ise yüzde 30’unu temsil ederken, bu 32 ülke içerisinde 25 milyon ton buğday üretimiyle Ukrayna, 16 milyon ton üretimiyle Kazakistan, 19 milyon ton üretimiyle Türkiye öne çıkıyor.

12 milyon tonluk dünya un ihracatının yüzde 55’i bu bölgede gerçekleşirken, dünyanın 6 yıldır un ihracat şampiyonu olan Türkiye, 2018 yılında gerçekleştirdiği 3,5 milyon ton un ihracatı ile dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına gerçekleştiriyor.



