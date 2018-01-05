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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu:

- "(Reçetesiz de satılabilecek ürünlere yönelik daha önce yayımlanan liste) Tarafımıza ulaşan görüş, tespit ve değerlendirmeler ışığında bu tartışmaların daha geniş platformlarda yapılmasına ve bilimsel zeminlerde sürdürülmesine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Buna istinaden ilgili liste, üzerinde tüm taraflarca bir mutabakat sağlanana kadar görüşten kaldırılmıştır"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) reçetesiz de satılabilecek ürünlere yönelik daha önce yayımlanan listenin, bu konuda tüm taraflarca mutabakat sağlanana kadar görüşten kaldırıldığı bildirildi.

TİTCK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, kurumun bilimsel komisyonlarınca reçetesiz de satılabilecek ürünlere ilişkin etkin madde bazında yapılan değerlendirmelerin 21 Aralık 2017'de kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Sonrasında tarafımıza ulaşan görüş, tespit ve değerlendirmeler ışığında bu tartışmaların daha geniş platformlarda yapılmasına ve bilimsel zeminlerde sürdürülmesine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Buna istinaden ilgili liste, üzerinde tüm taraflarca bir mutabakat sağlanana kadar görüşten kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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