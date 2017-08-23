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Türkiye ile Çin haritacılık alanında iş birliğine gitti

ANKARA (AA) - Türkiye ile Çin arasında haritacılık alanında iş birliği anlaşması imzalandı.Çin Ulusal Ölçme, Haritacılık ve Coğrafi Bilgi İdaresinden Genel Müdür Vekili Min Yiren başkanlığındaki heyet, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)...

Türkiye ile Çin haritacılık alanında iş birliğine gitti

ANKARA (AA) - Türkiye ile Çin arasında haritacılık alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Çin Ulusal Ölçme, Haritacılık ve Coğrafi Bilgi İdaresinden Genel Müdür Vekili Min Yiren başkanlığındaki heyet, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Harita Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Harita Genel Komutanı Mühendis Albay Osman Alp, Türkiye ile Çin arasında tarihten gelen iş birliğinin, özellikle 1980'lerden sonra birçok alanda yoğunlaşarak arttığını ifade etti. Bu iş birliği alanlarına haritacılık konusunun eklenmesinin kendileri için anlamlı olduğunu dile getiren Alp, haritacılık alanında bugüne kadar iki ülke arasında hiçbir temas olmadığını hatırlattı.

Bugün imzalanan anlaşma sayesinde iki ülkenin birbirinden haritacılık alanında faydalanacağını ifade eden Alp, "Bu iş birliği sayesinde iki ülke arasında teknoloji transferi, ortak projeler ve belirleyeceğimiz konulara yönelik eğitimler hayata geçirilecek. Kurumların birbirinden faydalanmasına yönelik önemli adımlar atılacak. Bu anlaşmanın başta her iki kurum olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacak." dedi.

Çin Ulusal Ölçme, Haritacılık ve Coğrafi Bilgi İdaresi Genel Müdür Vekili Min Yiren de Türkiye ile Çin arasında çok eskilere dayanan ilişkiler bulunduğunu belirtti.

Min, iki ülke arasındaki iş birliğinin 1971'de imzalanan ekonomi ve ticaret anlaşmasından sonra daha da önem kazandığını aktardı.

Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Min, Avrupa ve Asya arasındaki konumu dolayısıyla coğrafi alanda bugünkü iş birliğinin ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Harita Genel Komutanlığı ile Çin Ulusal Ölçme, Haritacılık ve Coğrafi Bilgi İdaresi arasında teknik iş birliği anlaşması imzalandı.









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Anahtar Kelimeler:
çinMSB Harita Genel KomutanlığıOsman Alp
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