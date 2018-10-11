"Türkiye ile KKTC arasında Türk lirası kullanımı ekonomiye ivme kazandıracak"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye ve KKTC arasında Türk lirası kullanımının ülke ekonomisine büyük bir ivme kazandıracağını bildirdi.

Meclis Başkanı Uluçay, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da yapılan Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısında TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Yıldırım'ın her zaman olduğu gibi KKTC ve Kıbrıs Türk halkına karşı pozitif yaklaşımına bir kez daha şahit olduklarını belirtti.

Yıldırım ile görüşmesinde Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduklarının altını çizen Uluçay, "Görüşmede özellikle son dönemde dövizin yükselişiyle yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler hakkında da istişareler gerçekleştirdik. Özellikle bu dönem ekonomiyi ve piyasaları bir nebze olsun rahatlatabilmek maksadıyla Türkiye ve KKTC arasında yapılan ithalat ve ihracat faaliyetlerinde Türk lirası kullanımı konusu gündeme geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Uluçay, Yıldırım'ın konuya duyarlılık gösterdiğini ve konunun gündeme getirilmesi için muhataplarıyla istişareler gerçekleştireceğini kendisine ilettiğini kaydederek, "İki ülke arasındaki ticarette Türk lirası kullanımı kararının hayat bulması durumunda, özellikle bu zor dönemde ülke ekonomisine büyük bir ivme kazandırılacağını ve bunun yansımasının da direkt olarak tüketiciye olumlu yönde ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşme kapsamında özellikle dış ilişkilerde KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM arasında koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak için başlatılan çalışmaları da iki Meclis Başkanı olarak değerlendirme fırsatı buldukları bilgisini veren Uluçay, iki Meclis arasında sürdürülen ilişkilerin daha da ivme kazanması adına her dönem oluşturulan meclislerarası dostluk grubunun yeniden faal hale geleceğini belirtti.

- "Türkiye bölgesinde büyük aktör"

Uluçay, toplantı vesilesiyle Türkiye'nin yaşadığı tüm olumsuz gelişmelere rağmen bölgesinde büyük bir aktör konumunda olduğu gerçeğini de bir kez daha gördüğünü ifade ederek, şahsı nezdinde Kıbrıs Türk halkına gösterdiği ilgi ve alaka nedeniyle TBMM Başkanı Yıldırım'a teşekkür etti.

Toplantı vesilesiyle birçok ülkenin meclis ya da senato başkanı ve ülke temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu anlamda toplantının kendileri için çok verimli geçtiğini ifade eden Uluçay, muhataplarına başta Kıbrıs sorunu olmak üzere ada üzerinde yaşanan gelişmeler hakkında Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini aktarma fırsatı bulduğunu bildirdi.