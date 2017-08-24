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"Türkiye ile Rusya arasında bir asrı aşan dostluk devam edecek"

- Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Tikhonov, Erzurum Valisi Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti - Konuk Başkonsolos Tikhonov: - "Türkiye ile Rusya arasında bir asrı aşan dostluk devam edecek" - Azizoğlu: - "Rus sporcularımızı ve kayakseverleri önümüzdeki kış sezonunda kentimize bekliyoruz"

TRABZON (AA) - Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Azizoğlu, makamında ağırladığı Tikhonov'un ziyaretinde yaptığı konuşmada, bir süre önce Trabzon'daki görevine başlayan Tikhonov'a yeni görevinde başarı diledi.

Tikhonov'un, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyleyen Azizoğlu, Erzurum'un tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra ülkenin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olduğuna işaret etti.

Azizoğlu, kentteki Palandöken Kayak Merkezi'nin havalimanına 15 dakikalık mesafesiyle dünyada kayak merkezleri arasında şehre en kısa yerde bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, profesyonel kayakçıların ilk tercihleri arasındadır. Burada aralık ayından nisan ayı sonuna kadar kayak yapılıyor. Bu özelliğiyle Erzurum diğer kayak merkezlerinden de bir adım öndedir. Her yıl şehrimizde başta Rusya olmak üzere birçok ülkenin vatandaşlarını misafir ediyoruz. Bu anlamda Rus sporcularımızı ve kayakseverleri önümüzdeki kış sezonunda kentimize bekliyoruz."

Azizoğlu, Erzurum'un 2011 yılındaki Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Kış Festivali'ne ev sahipliği yaparak, kış sporlarında dünya ölçeğinde kalitesini kanıtladığını sözlerine ekledi.

Konuk Başkonsolos Tikhonov da Erzurum'un ikliminin Rusya'ya benzediğini söyleyerek, "Türkiye ile Rusya arasında bir asrı aşan dostluk devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından Azizoğlu ile Tikhonov, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Valisi Seyfettin AzizoğluRusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov
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