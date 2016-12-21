Türkiye ile Sudan arasında iyi niyet beyanı imzandı

ANKARA (AA) - Türkiye ile Sudan arasında su alanında iş birliğine dair "iyi niyet beyanı" imzalandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Afrika'nın, Türkiye için her zaman dostlarının ve kardeşlerinin toprağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin, Afrika ülkelerinin hür, müreffeh, istikrarlı ve emniyet içerisinde, kendi istikametlerini tayin hakkına sahip ülkeler olabilmelerini savunduğunu söyledi.

Hükümet olarak 2002 yılından bu yana Afrika'yla münasebetleri derinleştirme gayreti içinde olduklarını aktaran Eroğlu, "Türkiye'de 2005 yılını 'Afrika yılı' ilan ettiğimizde, yürüttüğümüz politikayı 'Afrika Açılım Politikası' olarak tanımladık. Bu kapsamda ilk etapta yeni büyükelçilikler açtık ve Türk Havayolları Afrika'da daha çok noktaya uçmaya başladı. Eğitim, kültür, ekonomi, müteahhitlik, ulaştırma, altyapı gibi pek çok alanda birlikte projeler geliştirdik. Afrika ile ticaretimiz ve yatırımlarımız önemli ölçüde artış kaydetti." dedi.

Türkiye'nin Hartum'da, Sudan'ın ise Ankara'da büyükelçilikleri, İstanbul'da da başkonsoloslukları bulunduğunu anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sudan ile karşılıklı olarak çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretler vesilesiyle başta tarım, sağlık, güvenlik, eğitim ve su alanında olmak üzere birçok alanda imzalanan iş birliği anlaşmaları, ilişkilerimizin geliştirilmesi için önemli zemin oluşturmaktadır. Sudan ile mevcut ekonomik ilişkilerimizin önemli bir ayağı, ülkede yürütülen müteahhitlik ve müşavirlik projeleri ile inşaat sektöründe yapılan Türk yatırımlarıdır. Nitekim, Sudan'da Türk firmaları tarafından üstlenilen yatırımların toplam değeri 300 milyon dolar civarındadır. Ayrıca, diğer alanlarda faaliyet gösteren girişimcilerimizin doğrudan yatırımları da 300 milyon dolara yaklaşmıştır. Türkiye'nin Sudan'a ihracatı 2015 yılında yüzde 37,9 oranında artarak 425 milyon dolara yükselmiştir. Sudan'dan ithalat ise 12 milyon dolardan 24,6 milyon dolara çıkmıştır. İkili ticaret hacmimiz ise 2015 yılında 450 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

- "İş birliğinin geliştirilmesi için çalışıma grubu oluşturduk"

Bakan Eroğlu, Sudan ile su alanında iş birliğinin geliştirilmesi için çalışma grubu oluşturduklarını, Kordofan eyaletindeki yerleşimlere içme suyu sağlanması için Sudan'a bir kompresör ve bir su sondaj makinesi hibe ettiklerini ve sondaj makinesinin kullanımı konusunda Sudanlılara yerinde eğitim verdiklerini ifade ederek, "İmzaladığımız su alanındaki anlaşma ile su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve yönetimi, içme suyu ve atık su arıtma teknolojileri, nehir havzası yönetim planlarının hazırlanması, su kalitesinin izlenmesi ve yönetimi, hidrolik ve hidrojeolojik çalışmalar ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi gibi konularda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin her alandaki tecrübesini ve sahip olduğu imkan ve kaynakları dost ve kardeş Sudan ile eşit ortaklık anlayışıyla ve karşılıklı fayda temelinde paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, Sudan'da yeni su kuyuları açılması için talimat verdiğini, en kısa zamanda yeni su kuyuları açılacağını kaydetti.

- "Türkiye'nin yükselmesini istemeyen kötü niyetli ülkeler var"

Sudan Su Kaynakları, Sulama ve Elektrik Bakanı Mutaz Musa Abdalla Salim ise kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Türkiye'nin su alanında sahip olduğu tecrübeyi kendileriyle çok cömertçe paylaştığını vurgulayan Salim, bir kez daha 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını dile getirmek istediğini söyledi.

Salim, Türkiye'den Sudan'a yapılan yatırımlara ilişkin, "Bu yıl bizim elektrik iletimi bağlamında Türkiye'den aldığımız transformatörler, ekipmanlar var ve Türkiye'den yalnızca bu yıl içinde aldığımız ekipmanın değeri, Avrupa'dan toplamda 108 yılda aldığımıza eşit. Geçtiğimiz ay üç Türk şirketi ile birlikte imzalanmış sözleşme dahilinde bizler ikinci en büyük enerji santralini kurmayı ve işletmeye almayı planlıyoruz. Önümüzdeki ocak ayında yap-işlet-devret temelinde oluşturulacak ilk sözleşmemizi Türk yatırımcılarla imzalayarak 300 megavatlık bir enerji üreten bir tesisi hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ile Bakan Salim, iki ülke arasında su alanında iş birliğine dair "iyi niyet beyanı"nı imzaladı.