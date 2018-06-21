Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı (2)

TEKSAS (AA) - Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, F-35 uçağına ilişkin, "Bu uçağın hem kendi özel ihtiyaçlarımızı karşılamasını istiyoruz hem de çok güzel bir silah sistemi ortaya koyarak dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için ABD Teksas-Fort Worth'de yer alan Lockheed Martin tesislerinde tören düzenlendi.

Demirel, burada yaptığı konuşmada, F-35 programının bir parçası olmanın Türkiye için büyük bir onur olduğunu söyledi.

F-35'in en geniş alım programlarından biri olduğuna dikkati çeken Demirel, bu kapsamda çok uluslu çalışmaların önemli örneklerinden birini sunduğunu dile getirdi.

Programda 9 ülkenin ortak çıkarları için birlikte çalıştıklarını belirten Demirel, "Bu uçağın hem kendi özel ihtiyaçlarımızı karşılamasını istiyoruz hem de çok güzel bir silah sistemi ortaya koyarak dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Serdar Demirel, endüstriyel iş birliğinin de projenin kilit unsurlar arasında yer aldığına değinerek, birçok şirketin projede birlikte çalıştıklarını anlattı.

İlk uçaktan itibaren tüm F-35'lerde Türkiye'de üretilmiş parçalar bulunduğuna dikkati çeken Demirel, "F-35 bütün çatışma sahasını, ortamı değiştirmekte. F-16 dünya çapındaki en iyi uçaklardan biriydi fakat artık küresel sahne değişiyor. F-35 operasyonlarımıza yeni bir konsept getirecek. F-35'in geleceğin silahı olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, F-35'le birlikte tüm ortakların NATO'ya yönelik tehditlerle savaşacağını, hep beraber terörizme karşı mücadele verileceğini söyledi.

F-35'te Türkiye'nin kendi silah sistemlerinin de yer alacağına vurgulayan Demirel, SOM-J ve Hassas Güdüm Kiti'nin (HGK) uçağa entegre edileceğini kaydetti.

- "Küresel güvenliği artırmada belirleyici olacak"

Lockheed Martin Başkanı ve Üst Yöneticisi Marillyn Hewson da Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk F-35 uçağını teslim etmekten onur duyduklarını belirtti.

Hewson, "Programa ortak ülkeler için bu uçağın gelişmiş yetenekleri ve teknolojileri gerçekten dönüştürücü olacak. Onlarca yıl boyunca F-35, dünya çapında küresel güvenliği artırmada belirleyici bir rol oynayacak." dedi.

Hızı, gizliliği, bekası, artan satılabilirliği, ezber bozan teknolojisiyle F-35'in çağın tehditlerine karşı güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayan Hewson, NATO misyonu ve değerleri çerçevesinde Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi, dünyada ve bölgede barışa katkı sağlamayı umduklarını ifade etti.

- "Bütün Türk ordusu aynı heyecanı yaşıyor"

Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Proje Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er de F-35'in teslimatına ilişkin bütün Türk ordusunun aynı heyecanı yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin çok önemli kabiliyetleri bulunduğunu, bunların bölgesel ve küresel güvenliğe de önemli katkılar sağladığını anlatan Er, F-35'le tüm bu hedeflere ulaşmanın kolaylaşacağını belirtti.

F-35'in özellikle gelecekteki tehditlere karşı müthiş bir unsur olduğunu vurgulayan Er, Türkiye'nin hava gücünün artmasının müttefiklerinin de gücünü artıracağını, bölgesel ve küresel stabiliteye katkı sağlanacağını ifade etti.

Er, bu ay sonunda Türk pilotlarının F-35'le uçuşlara başlayacaklarını kaydetti.

- Törenden notlar

Teslim töreni, Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Daha sonra Türkiye'yi tanıtan görüntüler eşliğinde Hazerfen Ahmet Çelebi'den, Türk Yıldızları'na uzanan ve Türk insanının uçma tutkusunu anlatan bir dinleti ve dans gösterisi yapıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünün İngilizcesi ve fotoğrafının ekrana yansımasıyla son bulan gösteri, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Törende Türkiye'nin ilk F-35 uçağıyla birlikte, uçağa entegre edilecek TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J ve HGK'de sergilendi.

(Sürecek)