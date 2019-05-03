İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Vizyoner Genç portalına lütfen girin. Orası artık sizlerin buluşma noktası. Bir projeniz varsa, iş başvurusu yapacaksanız, staj yapacaksanız, bir fikriniz varsa hepsi orada." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuşan Demir, inovasyon ve teknolojinin önemini anlattı.

Çocukların oyuncaklarla oynadıktan sonra içini açmaya, kurcalamaya başladığını ve bu merakın tüm insanların içinde bulunduğunu aktaran Demir, "Bir şeyleri araştırma ve öğrenme duygusu hepimizin içinde var. Önemli olan zamanla bu duyguyu kaybetmemek. Bu duyguyu kaybetmeyince insan, bu buluşlara ve neticelere doğru gitmeye başlıyor." diye konuştu.

Demir, eğer bir şey insan yapısıysa bu ülkede daha iyisinin yapılacağının altını çizerek, "Buna yürekten inanın." dedi.

Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim neslin, kendimin, şu anda gençlerin düşünme noktasında, dünyayı kavrayış noktasında ne düşündüklerini anlayacak noktada olduğunu düşünmüyorum. Onun için ne yapmamız lazım? Sürekli dinlemek, onlardan görüş almak lazım. Gençlere çok önem veriyoruz. Vizyoner Genç portalına lütfen girin. Orası artık sizlerin buluşma noktası. Bir projeniz varsa, iş başvurusu yapacaksanız, staj yapacaksanız, bir fikriniz varsa hepsi orada. Çeşitli yarışma ve projelerle ilgili sürekli desteğimiz olacak. T3 Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Çünkü alanda insan lazım. Sivil toplum kuruluşları bizim için çok önemli. Bu sadece T3 Vakfı ile kalmamalı."

Teknoloji alanında vakıf ve kulüplerin oluşturulması gerektiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği gençlerde. Sizleri sıra dışı düşünmeye, bazen itiraz etmeye, sorgulamaya davet ediyoruz. Bizler başta olmak üzere sorgulayın. Fikirlerinizi bekliyoruz. Gençler dip dalga. Bu dip dalgayı bekliyoruz. Tıkanmışlığı aşmak için çeşitli yöntemler, kanallar geliştirmek zorundayız. Bu konuda da bizlere yol gösterin. Fikri olan bir arkadaşımız tıkanmış hissediyorsa, bunu açamıyorsak, bunu her türlü şekilde gerçekleştirilmesi, önünüzü açmamız lazım."

- "Bayrağı bir noktaya kadar getirdik"

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise havacılık ve savunma sanayi tarihine değinerek, Baykar'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) bütün teknolojilerini ve tasarımlarını kendilerinin geliştirdiğine dikkati çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde 80 adet hava aracının görev yaptığını söyledi.

Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, "5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. İnşallah ilk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek." diye konuştu.

Bayraktar, insansız savaş uçağı çalışmalarına da devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde İHA'lar noktasında yaklaşık 16-17 senedir yaşadığımız bir macerayla bayrağı bir noktaya kadar getirdik. Şunu gördük; bir tek bizim başarılı olmamız, gelişmiş teknoloji ürünleri yapmamız ülkemiz için her şeyi değiştirmiyor. Ülkemizin bilim, teknoloji, teknik alanlarda yapabileceği çok daha fazla şey var. Bu nedenle bir grup arkadaşımızla birlikte T3 Vakfı'mızı kurduk. Ülkemizin 2023'de milli gelirini 25 bin dolar seviyesine taşıma hedefi var. Bu neyle olacak? Yüksek teknolojiyi sadece tüketerek değil, önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretmekle mümkün olacak. Bir şekilde üretim modelimizi, sanayimizi, yüksek katma değerli teknolojiye dönüştürmemizle mümkün olacak."

T3 Vakfı'nın bütün gelirinin, kurucuları ile milli İHA/SİHA'ları yapan Baykar tarafından karşılandığının altını çizen Bayraktar, "Dışarıdan bağış dahi kabul etmiyoruz." dedi.

Bayraktar, "Genç kardeşlerimiz havacılık serüvenimizde bayrağı taşıdığımız yerden alıp ülkemizi hak ettiği yere inşallah taşıyacak. Bunun yanında inovasyon ve yeniliğin yeni bir fikir, ürün ortaya koymayla birlikte bunu tüm milletinin faydasına sunacak şekilde gönlüyle, ruhuyla bu alanda çalışması gayret etmesi, insanlığın huzur ve refahı için adalet ve merhamet duygusuyla harmanlanmış şekilde ortaya koyması olduğuna inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.