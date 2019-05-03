Türkiye İnovasyon Haftası

İSTANBUL (AA) - Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, dijital dönüşüm yolculuğunda dünya çapında edindikleri deneyimleri, tüm ekosistemlerine yayarak sektörde dijital devrimin bayraktarlığını yaptıklarını bildirdi.



Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3-4 Mayıs’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İnovasyon Haftası’nın 2012 yılından beri Stratejik Partneri olan Arçelik’in, sergilediği akıllı ve bağlı teknolojiler, görsel zeka uygulamaları ve sensör teknolojileri alanındaki en son çalışmaları ilgi gördü.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, İnovasyon Haftası’nın ilk gününde, dijital dönüşümde inovasyona ilişkin bir konuşma yaptı.



Şirketin dijital dönüşüm yolculuğunu anlatan Öztürk, “Arçelik’te son 10 yılda da yaşadığımız globalleşme sürecinde hedef pazarlarımıza yakın olmak ve teknoloji üretim ekosistemlerinin içinde kalarak enler ve ilkler yaratmaya devam edebilmek için global varlığımızı güçlendirdik. Bugün Arçelik olarak dünyanın birçok farklı bölgesinde 22 üretim üssü ve 17 Ar-Ge merkezimiz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. 30 bini aşkın çalışanı ve 150’ye yakın ülkede satılan ürünleriyle Arçelik, sektörün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Dijital dönüşüm yolculuğumuzda dünya çapında edindiğimiz deneyimleri, tüm ekosistemimize yayarak sektörümüzde dijital devrimin bayraktarlığını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Arçelik’in uluslararası en çok patent başvurusu yapan şirketler sıralamasında bu yıl 67’nci sıraya yükseldiğine dikkati çeken Öztürk, “Bu başarıyı hem farklı coğrafyalara yaygınlaşmamız hem de gittiğimiz her yeni bölgenin ihtiyaçlarına karşılık gelen çözümlere odaklanmamız sayesinde elde ettik.” İfadesini kullandı.



Oğuzhan Öztürk, şirketin açık inovasyona büyük önem verdiğini vurguladı.



Dijitalleşmenin katma değerli ürünler geliştirilmesini sağladığını aktaran Öztürk, bireysel girişimcilerden kurumsal şirketlere dijital dönüşüm yolculuğuna çıkan herkes için ülkelerin oluşturduğu inovasyon ortamının önemli olduğunu dile getirdi.





- Arçelik standında sergilenen ürünler ilgi gördü







Açıklamaya göre, İnovasyon Haftası’nda Arçelik standında en ilgi çeken ürünlerin başında akıllı ev platformu HomeWhiz geliyor. Sensör teknolojilerinin de sergilendiği Ar-Ge standında tüm ürünler birbirleriyle konuşuyor.



Yaşlı bakım çözümleri bağlanabilir teknolojiler, kablosuz iletişim, sensör teknolojileri, öğrenebilen algoritmalar, bulut teknolojisi ve mobil uygulama sayesinde sevdiklerinizin konumunu, güvenliğini, günlük aktivite durumunu ve önemli faaliyetlerin hatırlatılmasını sağlayarak, kullanıcılarını onların yanlarında hissettiriyor.



İnovasyon Haftası’nın en ilgi çeken teknolojilerinden biri de Arçelik’in İnovasyon standında sergilenen Görsel Zeka olarak adlandırdığı uygulaması oldu.

Görsel Zeka teknolojisi, video ve fotoğraflardan elde edilen bilgileri derin öğrenme teknikleriyle tıpkı insan beyninin analiz ettiği gibi bulgulara dönüştürebiliyor. Değişik sektörlerde uygulama alanı bulabilecek bu teknoloji, başta perakende olmak üzere işlemlerinin yoğun olduğu otel ve iş yerlerinde, hava alanlarında, üretim sahaları, sürücü analizi, ödeme sistemlere gibi diğer pek çok alanda kullanılabiliyor.





- TEB'e InovaLİG’den girişimcilik özel ödülü



Türk Ekonomi Bankası’ndan (TEB) yapılan açıklamaya göre ise Türkiye İnovasyon Haftası’nda stratejik partner olarak bir konuşma yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de şirketlerin rekabet gücü farklılaşmadan geçtiğini bildirdi.



Dijital bankacılığa stratejik önem verdiklerini aktaran Leblebici, CEPTETEB’in bu alandaki yatırımlarının odak noktasını oluşturduğunu dile getirdi.



Leblebici, inovasyonun, dijitalleşmenin ve teknolojinin merkezinde durduğu büyük bir dönüşüm süreci yaşandığını belirterek, "Dijital ve teknolojik yenilikler oyunun kurallarını sürekli değiştiriyor. İnovatif fikirler ise tüm bu sürece yön veriyor. Sektörde dijital bankacılık her zamankinden fazla yatırım yapılan bir alan oldu. Biz de TEB olarak dijital bankacılık kanallarımızı 2000’li yılların başında hayata geçirerek bu alanda yatırım yapan ilk bankalar arasında yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.



Gelecekte diğer sektörlerde olduğu gibi finans sektöründe de veri analizine dayalı yapay zeka teknolojilerinin kullanılacağı köklü değişikliklerin beklendiğini belirten Leblebici, şunları kaydetti:



"Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotlar, artırılmış gerçeklik, blockchain, sanal para ve dijital cüzdanlar önümüzdeki birkaç yılda da gelişerek sektördeki inovatif açılımlara yön verecek. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen 'insan' faktörünün her zaman belirleyici özelliğini koruyacağına inanıyorum. Hem hizmet verdiğimiz müşterilerimizin hem de “teknolojiyi”, 'inovasyonu' geliştiren ve bunları hayata geçirip müşterilerimize sunan çalışanlarımızın, yani 'insanın' sektörün geleceğinde de vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum."

Öte yandan, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında verilen InovaLİG Ödülleri’nde TEB, Girişimcilik Özel Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile Türkiye'deki firmaların karneleri çıkarılarak her yılın inovasyon liderinin belirlenmesi amaçlanıyor.



Etkinlik kapsamında düzenlenen törende TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.







