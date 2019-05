Türkiye İnovasyon Haftası'nda tarihi rekor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” sona erdi.



İki gün süren etkinlik boyunca katılımcılar, Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton gibi alanında uzman konuşmacıların katıldığı inovasyon odaklı konferansları takip etmenin yanı sıra inovatif sergi ve atölye çalışmalarını da yakından görme fırsatı buldu. “Türkiye İnovasyon Haftası”, bu yıl ilk günü 20 bin 800 olmak üzere yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla bugüne kadarki en yüksek katılımcı sayısına ulaştı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak düzenlediğimiz bu etkinlik inovasyonun tek adresi olduğunu perçinledi. Her platformda dile getirdiğimiz ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize, ihracatta rekorların kalıcı bir hale gelmesine, ancak inovasyonu ve teknolojik dönüşümü üretimimize ve ihracatımıza entegre ederek elde edebiliriz” dedi.







İnovasyon ekosisteminin en büyük buluşması olan “Türkiye İnovasyon Haftası”nın son gününde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla “Darüşşafaka İnovatif Gençliğe Katkı Ödül Töreni” düzenlendi. Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İnovasyon Haftamıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın teşrifleriyle, çok değerli konuşmacılar ve paneller ile start verdik. Muhteşem bir gün yaşadık. Salonlarımız, yenilik peşinde koşan arzulu gençlerimizle, firmalarımızla doldu taştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak düzenlediğimiz bu etkinlik, inovasyonun tek adresi olduğunu perçinledi. Her platformda dile getirdiğimiz, ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize, ihracatta rekorların kalıcı bir hale gelmesine, ancak inovasyonu ve teknolojik dönüşümü üretimimize ve ihracatımıza entegre ederek elde edebiliriz. Bugün bu salonu dolduran misafirlerimizin önemli bir kısmının genç arkadaşlarımızdan, İnovaTİM ailemizden oluştuğunu görmek, son derece memnuniyet ve umut verici. Geleceğe uzanan yolu bugünden inşa etmek istiyorsak, gençlerimizin sürecin merkezinde yer alması hayati bir önem taşıyor. Çünkü geleceğe sizlerin dinamik ve yenilikçi bakış açıları ile ulaşabiliriz. Yeni hikayeleri sizlerin bitmek bitmeyen enerjileriniz ile yazabiliriz” dedi.







Gülle: “Teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmeliyiz”



TİM Başkanı Gülle sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın her mecrada şöyle der: ‘Teknolojiye hakim olmadan, bağımsızlığımızı sürdüremeyiz.’ Nitekim Türkiye olarak, veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda, kendi ayaklarımızın üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Teknolojiye hakimiyet konusunda gereken önemi vermeli, teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, üreten ve hatta ihraç eden bir ülke konumuna gelmeliyiz. Bu süreci de ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığın bilincinde, kazan – kazan prensibi ile kolektif bir şekilde yürütmeliyiz. “



Darüşşafaka İnovatif Gençliğe Katkı Ödülü sahibini buldu



Darüşşafaka İnovatif Gençliğe Katkı Ödül Töreni’nde, yüksek mühendislik ve robotik başarılarıyla uluslararası alanda Türkiye’nin göğsünü kabartan Darüşşafaka Lisesi FRC Robot Kulübü ödül aldı. Türkiye’nin ilk robot kulübü unvanının sahibi olan ve bu yıl kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan Darüşşafaka Robot Kulübü ‘Sultans of Türkiye’ adına ödülü takım üyeleri Aytek Aksu, Güller Yazgı Akata, Ahmet Burhan Yücel, Ahmet Utku Yılmaz, Ceren Ulusoy, Aysun Yıldız Yılmaz, Şevval Öztürk Dudunur Özdamar, Mert Aykutlu, Mutlu Demir ve Belsu Seyran aldı.



İnovatif Gençliğe Katkı Özel Ödülleri verildi



İnovaTİM’in uluslararası başarıya sahip dört proje takımı METU Formula Racing, ATAÜNİ Formula Racing, İTÜ APİS, İTÜ AUV Takımı öğrencilerine Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İnovatif Gençliğe Katkı Özel ödülleri takdim edildi. Türkiye’nin 72 ilindeki 150 üniversitede inovasyonu odak noktasına alan 2 bin 920 kişilik dev bir aile olarak tanımlanan İnovaTİM’in yenilikçi öğrencileri uluslararası projeler üreterek yarışmalara katılıyor, Ar-Ge projeleri geliştiriyor, Türkiye’nin geleceğini oluşturacak liseli gençlere ülke genelinde gönüllü eğitimler veriyor.



Shazam Kurucu Ortağı İstanbul’da konuştu



“Türkiye İnovasyon Haftası”nın son gününde “Akıllı Şehirlerden Bilinçli Şehirlere”, “Dijital Dönüşümden Üretim Dönüşümüne: Sanayide Yeni Ufuklar”, “Uzayda Neler Oluyor?”, “İhracatın Yeni Rotası: Fiyat Rekabetinden Bilgi Rekabetine” ve “Finansta İnovasyon: Fintech ve Blokzincir Teknolojileri” başlıklı paneller düzenlenerek inovasyonla ilgili son gelişmeler ele alındı. Panellerde Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton, Human Works Kurucu Ortağı Fütürist Rudy de Waele, Nasa CIO Omar Hatamleh, Nasa Eski Roket Mühendisi Kevin J. Debruin ve Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız gibi dünyada ve Türkiye’de alanında uzman isimler konuştu.