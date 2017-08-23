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Türkiye- Irak arasındaki ticari ilişkiler

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Türkiye ile ticaret hacminin artırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Masum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile ülkesi...

Türkiye- Irak arasındaki ticari ilişkiler

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Türkiye ile ticaret hacminin artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Masum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaret hacminin artırılması, Türkiye-Irak Ortak Komitesinin çalışmalarının geliştirilmesi ve Türk şirketlerin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşasına katkıda bulunmasının gerekliliğini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı açıklamasında, ülkesinin, Türkiye ve kardeş halkı ile tarihi ilişkilerini geliştirmeyi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi önemsediğini belirtti.

Masum, ayrıca sanayi, tarım ve hizmet sektörü gibi diğer konularda Türk deneyimlerinden istifade edilmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile bir araya gelmişti.

Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüşmek üzere Erbil'e hareket eden Çavuşoğlu, Barzani ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fuad MasumIrakMevlüt Çavuşoğlu
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