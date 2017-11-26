Türkiye-İran 26. KEK Toplantısı Tahran'da yapıldı

TAHRAN (AA) - Türkiye-İran 26. Karma Ekonomik Toplantısı (KEK), Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari'nin eş başkanlığında İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

Zeybekçi, 26. KEK Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında önemli kararlar alındığını belirtti.

Türkiye ve İran'ın güçlü ekonomik yapıya sahip olduğunu kaydeden Zeybekçi, iki ülke arasında oluşacak nihai serbest ticaret anlaşmasının dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Türkiye ve İran arasında yüzlerce ortak şirketin kurulmasını umut ettiklerini ve bunun iki kardeş ülke arasında oluşacak yeni ticari anlayışla mümkün olabileceğini vurguladı.

Tahran'da düzenlenen 26. KEK Toplantısı'nda, iki ülke arasında teknik hizmet ve mühendislik alanlarında yıllık 10 milyar dolar ticaret hacminin hedeflendiği bir anlaşmanın imzalandığı belirtiliyor.