Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Türkiye-İran 26. KEK Toplantısı Tahran'da yapıldı

TAHRAN (AA) - Türkiye-İran 26. Karma Ekonomik Toplantısı (KEK), Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari'nin eş başkanlığında İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.Zeybekçi, 26....

Türkiye-İran 26. KEK Toplantısı Tahran'da yapıldı

TAHRAN (AA) - Türkiye-İran 26. Karma Ekonomik Toplantısı (KEK), Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari'nin eş başkanlığında İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

Zeybekçi, 26. KEK Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında önemli kararlar alındığını belirtti.

Türkiye ve İran'ın güçlü ekonomik yapıya sahip olduğunu kaydeden Zeybekçi, iki ülke arasında oluşacak nihai serbest ticaret anlaşmasının dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Türkiye ve İran arasında yüzlerce ortak şirketin kurulmasını umut ettiklerini ve bunun iki kardeş ülke arasında oluşacak yeni ticari anlayışla mümkün olabileceğini vurguladı.

Tahran'da düzenlenen 26. KEK Toplantısı'nda, iki ülke arasında teknik hizmet ve mühendislik alanlarında yıllık 10 milyar dolar ticaret hacminin hedeflendiği bir anlaşmanın imzalandığı belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IranKarma Ekonomik Komsonu (KEK)Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5