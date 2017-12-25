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Türkiye-İran ekonomik ilişkileri

- MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Güvercin: -"Türkiye'nin ekonomi politikaları, komşularıyla ticareti arttırma yönündedir. İran'la komşuluğumuz, ekonomik yönden yakın ilişkiler kurmamıza imkan sağlıyor"

Türkiye-İran ekonomik ilişkileri

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA MELİH AHISHALI - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, "Türkiye'nin ekonomi politikaları, komşularıyla ticareti arttırma yönündedir. İran'la komşuluğumuz, ekonomik yönden yakın ilişkiler kurmamıza imkan sağlıyor." dedi.

Geçen hafta İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Güvercin, izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin son günlerde dünya siyaseti ve gündeminin gölgesinde hareket ettiğini dile getiren Güvercin, "Türkiye'nin ekonomi politikaları, komşularıyla ticareti arttırma yönündedir. İran'la komşuluğumuz, ekonomik yönden yakın ilişkiler kurmamıza imkan sağlıyor. Bu konuda çok ciddi niyet ve gayretimiz var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ambargolar ve İran iç siyasetinden kaynaklı uygulamalar sebebiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetten etkilendiğini belirten Güvercin, yaptıkları çalışmalarla bunun önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarihi ve kültürel bağlara sahip iki İslam ülkesinin ticari ilişkilerinin istenilen seviyede olmadığını değerlendiren Güvercin şöyle konuştu:

"Fransa, İngiltere ve Almanya, üçü de kendi aralarında uzun yıllar savaşmış, yüzyıl boyunca birbirlerini katletmiş, öldürmüş, yakmış ülkelerdir. Buna rağmen şu an üçü de birlik halinde, aynı pasaport ve paraya sahip. Aralarında hiçbir duvar yok. Dolayısıyla en yüksek ticareti kendi aralarında yapıyorlar. Almanya ve Fransa iki rakip ülkedir aslında. Ama ikisinin de birinci partneri birbirleridir. Türkiye ve İran nüfuz ve ekonomik yönden bölgenin iki büyük ülkesidir. Rakip olabilirler ama iş birlikleri birçok yönden önemlidir."

-"İran'da teşkilatımızı güçlendiriyoruz"

MÜSİAD'ın İran'daki çalışmalarından söz eden Güvercin, "İran'da teşkilatımızı güçlendiriyoruz. İş adamlarımızın İran'la irtibatlarını arttırmaya çalışıyor, karşılıklı fuarlara gidiş-gelişleri arttırmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

İran'la ticaret yapmadaki fırsatlar ve risklere değinen Güvercin, her ülkede ticari kuralların farklı işlediğine dikkati çekti.

Güvercin, "İran'la ticaretimizde önemli konuların başında bankacılık ve para transferi geliyor. Bu sorunu sadece İran'da değil, Kuzey Afrika'da bazı ülkelerde de yaşıyoruz. Esnafımız buna yabancı değil. Bu yönüyle İran'da kobilerimizin ticaret yapmalarının önünde pratikte engel yok. Fakat her zaman olduğu gibi İran'la da ticaret yapacak esnafımız ticaretin kurallarına göre hareket etmelidir." dedi.

-Kuzey Horasan ziyareti

Geçen hafta beraberindeki Türk iş adamı heyetiyle Kuzey Horasan eyaletinde bir dizi ziyarette bulunan Güvercin, bu bölgede çeşitli kurumlar ve 100 civarında iş adamıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Güvercin şunları kaydetti:

"İran'ın kuzeydoğusunda merkez kenti Bocnurd olan eyalet, yatırım ve ticaret açısından bakir bir bölge. Türkmenistan ve Afganistan'a yakınlığı yönünden dış ticaretin çok kolay gelişebileceği bir yer. Türk, Kürt ve Fars'ların bir arada yaşadığı eyalette enerji ve iş gücünün ucuz olması yatırım için cazip imkanları bulunduruyor. İranlılar bu bölgede çimento, demir-çelik, tekstil ve güneş enerjisi alanlarında işletme ortakları arıyorlar. Seracılık, tavukçuluk, yem fabrikası gibi konularda tarım alanında birçok ihtiyaçları var."

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Anahtar Kelimeler:
BocnurdIranKuzey Horasan EyaletiMÜSİAD Uluslararası İlişkiler Ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Mehmed Zeki Güvercin
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