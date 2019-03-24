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Türkiye, İran'ın petrol dışı ürün ithalatında 3'üncü sırada

İSTANBUL (AA) - Türkiye, İran'ın petrol dışı ürün ithalatında 3'üncü sırada yer aldı. Tahran Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında...

Türkiye, İran'ın petrol dışı ürün ithalatında 3'üncü sırada
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İSTANBUL (AA) - Türkiye, İran'ın petrol dışı ürün ithalatında 3'üncü sırada yer aldı.

Tahran Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında Çin, 9 milyar 375 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin'i, 5 milyar 919 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.

İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında, Türkiye ise 2 milyar 261 milyon dolarlık ihracatıyla 3'üncü sıraya yerleşti.

Türkiye'yi, 2 milyar 211 milyon dolar ile Hindistan, 2 milyar 177 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 989 milyon dolar ile İsviçre izledi. Rusya ise 1 milyar 139 milyon dolarlık satışla 8'inci sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
IranTahran Ticaret OdasıTürkiye'nin İran'a Ihracatı
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