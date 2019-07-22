Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Eyüpsultan ekonomi türk food istanbul
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!
O da ABD'ye açıldı
O da ABD'ye açıldı
İlk kez araziye çıktı
İlk kez araziye çıktı
Erken toplamayın
Erken toplamayın
THK'den “eski yöneticiler“ için suç duyurusu
THK'den suç duyurusu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları GittiGidiyor'da

GittiGidiyor, kitap kategorisine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nı dahil etti

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları GittiGidiyor'da
banner17

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nı platformundaki kitapseverlerle buluşturdu.

Gittigidiyor açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın GittiGidiyor'da açılan mağazasında tarih, çocuk, insan/toplum, sosyoloji, edebiyat ve ekonomi kategorilerinde binlerce kitap seçeneği okurlarla buluştu.

GittiGidiyor'daki Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları mağazasında temmuz ayı sonuna kadar açılışa özel tüm kitaplarda yüzde 35 indirim fırsatı kullanıcıları bekliyor. Ayrıca, platform 100 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Her zaman kullanıcılarımızın isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor, kullanıcılarımızı her kategoride zengin ürün çeşidiyle buluşturmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitap kategorisinin GittiGidiyor'da geçen yıl en çok büyüyen kategoriler arasında bulunduğunu anımsatan Elçin, kullanıcıları daha fazla kitap çeşidiyle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gittigidiyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5