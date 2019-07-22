Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları GittiGidiyor'da

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nı platformundaki kitapseverlerle buluşturdu.



Gittigidiyor açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın GittiGidiyor'da açılan mağazasında tarih, çocuk, insan/toplum, sosyoloji, edebiyat ve ekonomi kategorilerinde binlerce kitap seçeneği okurlarla buluştu.



GittiGidiyor'daki Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları mağazasında temmuz ayı sonuna kadar açılışa özel tüm kitaplarda yüzde 35 indirim fırsatı kullanıcıları bekliyor. Ayrıca, platform 100 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo imkanı sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Her zaman kullanıcılarımızın isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor, kullanıcılarımızı her kategoride zengin ürün çeşidiyle buluşturmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kitap kategorisinin GittiGidiyor'da geçen yıl en çok büyüyen kategoriler arasında bulunduğunu anımsatan Elçin, kullanıcıları daha fazla kitap çeşidiyle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.