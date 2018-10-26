Türkiye, iş sağlığı ve güvenliğinde Filistin'e model olacak

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Ağının (OIC-OSHNET) yürüttüğü çalışma kapsamında Filistin Çalışma Bakanlığı ile Filistin Sanayiciler Federasyonundan 25 iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyoneline eğitim verecek.

Nisan ayında Ankara'da düzenlenen OIC-OSHNET Kıdemli Uzmanlar Toplantısı sonrasında, Filistinli temsilcilerce TİKA ve İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin Ofisi kanalıyla Türkiye önderliğindeki OIC-OSHNET'ten iş sağlığı ve güvenliği alanındaki iş birliği talebi olumlu karşılandı.

Filistin'de gelecek ay bir dizi ziyaret ve eğitim gerçekleştirecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, böylece, OIC-OSHNET vasıtasıyla birçok İslam ülkesine başarılı bir şekilde taşıdığı iş sağlığı ve güvenliği konusunu, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Filistin'e de taşıyacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç başkanlığında, Mühendis Kağan Yücel ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fatih Erel'den oluşan delegasyon, Filistin Çalışma Bakanlığı, TİKA, İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin Ofisi ve Filistin sosyal güvenlik kurumlarına bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek ve ülkenin İSG profilini bizzat yerinde inceleyecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanlarınca İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğiyle, Filistin Çalışma Bakanlığı ile Filistin Sanayiciler Federasyonundan 25 iş sağlığı ve güvenliği profesyoneline eğitim verilecek.



- Dünyanın dört bir yanında eğitim verildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurum olarak OIC-OSHNET ile bugüne kadar Umman, Malezya, Azerbaycan, Surinam, Sudan, Arnavutluk, Bahreyn, Uganda, Pakistan, Bangladeş ve Brunei Sultanlığı başta olmak üzere birçok ülkede İSG kurumlarının kapasitesini geliştirmek için İSG profesyonellerine yönelik teknik eğitimler verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin İSG alanındaki birikim ve tecrübesinin Filistin'e model olacağını vurgulayan Koç, SESRIC iş birliğiyle gerçekleştirilecek eğitimlerin risk değerlendirmesi, iş ekipmanları, acil durum, iş hijyeni ile fiziksel ve kimyasal faktörler konularını içerdiğini kaydetti.