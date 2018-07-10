Türkiye İtibar Endeksi Ödülleri

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde Türkiye İtibar Endeksi tarafından 7’ncisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırmasına göre, Türkiye’nin En İtibarlı Markası Ödülü’ne Koç Holding, En İtibarlı Bursa Markası Ödülü’ne ise Özdilek layık görüldü.

YTÜ İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde Türkiye İtibar Endeksi tarafından Türkiye çapında 5 bin kişiyle görüşülerek 7’ncisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırmasına göre sektörlerinin en itibarlı firmaları belli oldu. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Bursa İtibar Endeksi’nin birincileri de törende ödüllerini aldı.

Ödül töreninde konuşan YTÜ Rektör Yardımcısı Göksel Ağargün, Türkiye'de 5 bin kişiyle görüşülerek Türkiye'nin en itibarlı kurum ve markalarının belirlendiğini belirterek, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Bursa İtibar Endeksi’nin birincilerinin de törende ödüllerini alacağını kaydetti.

YTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Serdar İbrahimcioğlu ise dünyada ulusal ve uluslararası ticarette "rekabet" kelimesinin yerini "rekaber" kelimesinin aldığını ifade ederek, "rekaber" kelimesinin iş birliklerinin daha çok önemsenmesi gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

İbrahimcioğlu, büyük markaların büyük iş birliklerinden oluştuğunu aktararak, üniversite-sanayi iş birliğinin önemini anlattı.

YTÜ İstatistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü de istatistik bilimine önem veren yöneticilere çok ihtiyaç olduğuna işaret ederek, geleceğin veri bilimi üzerine şekilleneceğini ve istatistiğin de bunu yücelteceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye çapında 21, Bursa’da ise 24 farklı sektörün en itibarlı kurum ve markaları ödüllerini Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar ve araştırmaya imza atan akademisyenlerin elinden aldı.

Türkiye'nin en itibarlı 3 markası Koç Holding, Arçelik ve Ülker oldu. En İtibarlı Bursa Markası Ödülü’ne ise Özdilek layık görüldü.

Sektörlerine göre Türkiye'nin En İtibarlı Markaları şöyle:

"Akaryakıt sektörü Opet, alkolsüz içecek sektörü Coca Cola, bankacılık sektörü Türkiye İş Bankası, beyaz eşya sektörü Arçelik, eğitim sektörünün üniversiteler kategorisinde Bahçeşehir Üniversitesi, özel okullar kategorisinde Doğa Okulları, elektronik eşya sektörü Samsung, enerji sektörü Enerjisa, gıda sektörü Ülker, GSM sektörü Turkcell, hazırgiyim sektöründe perakende kategorisinde LC Waikiki, erkek giyimi kategorisinde Kiğılı, kadın giyim kategorisinde İpekyol, jean ve spor giyim kategorisinde Mavi, holdinglerde Koç Holding, ilaç sektörü Eczacıbaşı, inşaat sektörü Ağaoğlu, makine sektörü Makine ve Kimya Endüstrisi, mobilya sektörü İstikbal, otomobil sektörü Volkswagen, perakende sektöründe gıda marketler kategorisi Migros, teknoloji kategorisi Teknosa, beyaz eşya ve ev aletleri Koçtaş, spor kategorisi Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sigorta sektörü Allianz Sigorta, turizm sektörü otel kategorisi Sheraton, tur operatörü Etstur, ulaşım sektöründe hava ulaşımı kategorisinde Türk Hava Yolları, kara ulaşımı kategorisi Kamil Koç."







