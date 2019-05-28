Türkiye İtibar Endeksi Ödülleri

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik bölümünün akademik denetiminde ve raportörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre, "Türkiye’nin En İtibarlı Markası Ödülü" Koç Holding'e verilirken, "En İtibarlı Kadın İş İnsanı" Güler Sabancı, "En İtibarlı İş İnsanı" Ali Koç ve "En İtibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Lideri" de Rifat Hisarcıklıoğlu olarak belirlendi.

İtibar Group çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) ödül töreni, Yıldız Yerleşkesi Oditoryum salonunda gerçekleştirildi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen törene, "Türkiye'nin en itibarlı markalarının" temsilcileri katıldı.





- "Ülkelerin itibarını markalarının itibarı belirler"





Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası itibarının kuvvetlendirilmesi ve Türk markalarının dünya pazarında daha fazla güç kazanmasının itibarlarını artırmalarından geçtiğini söyledi.

İtibar kavramının saygınlık, güven ve sadakat üzerine kurulu olduğunu dile getiren Acar, "Kurumların ve markaların itibarı, ülkelerin itibarını çok büyük ölçüde etkiliyor. Dünyanın en değerli markaları listesine baktığımızda, bugün ilk 100'de bir Türk markasını henüz göremiyoruz. Bu noktada Türkiye'nin ekonomisini oluşturan şirketlere büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.



Dünyanın en itibarlı ülkeleri sıralamasına bakıldığında, İsveç, Kanada, İsviçre, Avustralya, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, Danimarka ve İrlanda'nın en itibarlı ülkeler olduğunu belirten Acar, Türkiye'nin ise 58'inci sırada yer aldığını kaydetti.

Acar, Türkiye'deki marka ve şirketlerin, güçlü, istikrarlı, güvenilir ve saygın bir biçimde itibarlarını kuvvetlendirmesi durumunda Türkiye'nin uluslararası itibarını da kuvvetlendireceğini sözlerine ekledi.





- "Millileşme ve yerlileşme konusunda da itibarlı firmaların öncü olduğunu görüyoruz"





YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de söz konusu etkinliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ödül alan kurumları tebrik ediyorum. Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Bu hemen bugünden alınabilecek bir ödül değil, bir süreklilik var." dedi.

Ödül alan firmalara bakıldığında tespitlerin doğru olduğunun görüldüğünü ifade eden Şahin, "Bu firmalarımız, bu ülkenin kalkınmasına çok büyük emek verdiler. Firmalarımızın faaliyetlerinin çok özgün olduğunu ve ülkemizin koyduğu milli hedeflere katkı sağlayacak firmalar olduğunu, millileşme ve yerlileşme konusunda da bu firmaların öncü olduğunu görüyoruz. Her kurumun stratejik hedefleri vardır. Üniversitemizin de stratejik hedefleri var. Ülkenin koyduğu milli hedeflerle kurumların milli hedeflerinin bağdaşması lazım, örtüşmesi lazım. Bu örtüşmezse milli hedeflerimize kısa vadede ulaşamayız." diye konuştu.

Şahin, bütün kurumların ve paydaşların aynı hedeflere doğru faaliyetlerini yoğunlaştırması gerektiğini, ülkenin kalkınmasının da bu ekip çalışmasıyla gerçekleşebileceğini kaydetti.





- 12 bin kişi ile görüşüldü





Konuşmaların ardından kurum ve markalara ödülleri, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, TİE Akademik Kurulu Başkanı ve YTÜ İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ve Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar tarafından verildi.

Saha çalışmaları 15 Aralık 2018-30 Ocak 2019'da gerçekleştirilen, 12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesinin yapıldığı TİE 2018 Araştırması'nda, Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi.

Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde "Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi (CATI)" kullanılarak yapılan araştırmada, holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşımı bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörü dahil olmak üzere ana sektörler mercek altına alındı. Araştırmada, kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi.

Törende ödül alan kişi, kurum ve markalar ile faaliyet gösterdikleri sektörler şöyle:



"Doğal gaz dağıtım sektörü İGDAŞ, inşaat sektörü Ağaoğlu, otomotiv sektörü Mercedes-Benz, gıda unlu mamuller, çikolata ve şekerleme sektörü Ülker, alkolsüz içecek sektörü Coca-Cola, işlenmiş gıda sektörü Sütaş, sigorta sektörü Anadolu Sigorta, sağlık sektörü Acıbadem Hastanesi, perakende sektörü Migros, restoran sektörü Tavuk Dünyası, akaryakıt sektörü Opet, restoran sektörü fastfood kategorisi Burger King, mobilya sektörü İstikbal, kozmetik sektörü Avon, ilaç sektörü Eczacıbaşı, GSM sektörü Turkcell, beyaz eşya sektörü Arçelik, elektrikli ev aletleri sektörü Vestel, teknoloji perakende sektörü Teknosa, hazır giyim sektörü erkek giyim kategorisi Kiğılı, hazır giyim sektörü kadın giyim kategorisi H&M, otomotiv sektörü lastik kategorisinde Lassa, hava ulaşım sektörü Türk Hava Yolları, kara ulaşımı sektörü Kamil Koç, turizm sektörü tur operatörü kategorisinde ETS Tur, bankacılık sektörü Ziraat Bankası, turizm sektörü otel kategorisi Hilton Hotels & Resorts, Türkiye'nin İtibarlı Markası Torku, En İtibarlı Kadın İş İnsanı Güler Sabancı, En İtibarlı İş İnsanı Ali Koç, En İtibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu."

