Türkiye kahraman Eren'e ağlıyor

VAN (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken alçakça katledilmesinin ardından Türkiye tek yürek olarak hain terör saldırısını kınadı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yurt genelinde halk, Maçka kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit düşen Eren Bülbül (16) ve Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41) için tek yürek oldu.

Vatandaşlar, sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla Maçka'daki hain saldırıya tepki göstererek teröristleri lanetledi.

- Binlerce kişi "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı

Eren'in yaklaşık iki ay önceki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın :(" sosyal medya paylaşımını okuyanlar, duygu dolu mesajlarla Eren'i anarken, kahramanlığını da vurguladı. Sosyal medyada binlerce "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı.

Maçka Belediyesi binasına, Eren’in fotoğrafının yer aldığı afiş asıldı. Afişin üzerinde "Eren Bülbül, Maçka seni unutmayacak. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." yazıldığı görüldü.

- TFF'den "#iyikivarsınEren" kararı



Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit düştüğü hain saldırıyı siyasetçiler ile sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim lanetledi, spor kulüpleri kınama mesajları yayımladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında 12-13-14 Ağustos'ta yapılacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Takımlar sahaya "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak

Trabzonspor da ligin ilk haftasında yarın sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçına "#iyikivarsınEren" pankartıyla çıkarak, Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim alan ve bordo mavili ekibe gönül veren Eren'i anacak.

- Ev ve iş yerlerine bayrak asıldı

Maçka İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Bülbül'ün memleketi Maçka'da ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asılarak hain saldırıya tepki gösterildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum gününde son yolculuğuna uğurlanan şehit Başçavuş Gedik'in hemşehrileri de teröre tepkilerini iş yerleri ve evlerine Türk bayrağı asarak dile getirdi.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Konya, Çankırı, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde de vatandaşlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve siyasi partilerin il yöneticileri, yaptıkları açıklamalarla terör örgütüne büyük tepki gösterdi.

- Şehit öğretmenlerin aileleri terörü lanetledi

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ve Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da yaptıkları açıklamalarla terörü lanetleyip Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

- "Şehit olacağım derdi"

Şehit Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, "Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'Ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." dedi.

- Işık ve Soylu, Bülbül ailesine başsağlığı diledi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Eren Bülbül'ün cenaze namazına katılıp ailesine başsağlığı diledi.