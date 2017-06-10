Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, "2017'de kamu hastanelerimizde satın alınan cihazların bedelleri ortalama 1 ay içinde ödenmektedir. Cihazlar neredeyse nakit alınmaktadır. Bunun dışında kalan ortalama borçluluk süresi 150-180 gündür." açıklaması yaptı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "4 milyarlık alacak zora soktu" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi.

Haberde, "kamu hastanelerine tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi sağlayan firmaların alacaklarını tahsil edemediğinin ve 3 yıllık gecikme olduğunun" iddia edildiği kaydedilen açıklamada, haberdeki gibi 3 yıllık ödenmeyen borç süresinin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, borçların zamanında ve eksiksiz ödendiği vurgulandı.

Firmaların mağdur edilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılında kamu hastanelerimizde satın alınan cihazların bedelleri ortalama 1 ay içinde ödenmektedir. Cihazlar neredeyse nakit alınmaktadır. Bunun dışında kalan ortalama borçluluk süresi 150-180 gündür. Muhasebe sistemlerimiz şeffaf olup, dışarıdan firmalarca ödemeler ve vadeleri takip edilebilmektedir. Haberlerde belge olmaksızın aleyhimizde yapılan iddialar tamamen asılsızdır."