Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk:

BURSA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşmelerde Türkiye Kamu-Sen ekonomik büyümeden pay isteyecek, refah payı uygulamasını isteyecek." dedi.

Sendikanın Bursa şubesince İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen iftara katılan Koncuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 5 ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 6,18'e ulaştığını bildirdi.

Kamu çalışanlarının ocak ayında yüzde 3 zam aldığını vurgulayan Koncuk, "Şu anda 5 ay itibariyle kamu çalışanlarının aldığı zamları enflasyon yüzde 3,17 oranında geçmiş. Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, 'Endişe etmeyin. Temmuz ayında enflasyon farkını vereceğiz.' diyor. Tamam vereceksiniz ama memur zammını aşan bir enflasyon var. Yani memurlarımızı hatta emekli memurlarımızı ezen bir enflasyon oranı var." dedi.

Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranıyla ilgili yeni bir sistem getirilmesi gerektiğini ifade eden Koncuk, "Bir kere refah payı uygulamasını mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Elbette oransal bir zam verilmeli ama bir refah payı uygulaması yapılmalı. Bir de ekonomik büyümelerden kamu çalışanlarına, memurlarımıza, emeklilerimize bir oran yansıtılmalı ki biz gerçek anlamda Türkiye ekonomisi gelişirken memurlarımızın alım gücünün de gelişmesini sağlayalım." diye konuştu.

- "Toplu sözleşmede resmen teklif edeceğiz"

Koncuk, 2002 yılından bu yana ekonomik büyüme ve gerçekleşen enflasyon karşısında memurların geçen ay itibariyle alım gücünün tam bin 85 lira azaldığını aktararak şöyle devam etti:

"Ortalama maaş alan bir memurun maaşı her ay ekonomik büyümeyi, enflasyon farkını düşündüğümüzde alım gücünde bin 85 lira azalma olmuş. En düşük memur maaşında ise ekonomik büyüme ve enflasyon karşısında 525 liralık bir azalma meydana gelmiş. Demek ki mevcut sistem kamu çalışanlarının alım gücünü, reel alım gücünü koruyan bir sistem değil. O halde bizim zam politikalarını refah payı, ekonomik büyümeden pay verme şekline dönüştürdüğümüz zaman bu problemi aşabiliriz. Bunu toplu sözleşmede resmen teklif edeceğiz. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşmelerde Türkiye Kamu-Sen ekonomik büyümeden pay isteyecek, refah payı uygulamasını isteyecek."

- Kıdem tazminatı düzenlemesi

Kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Koncuk, şunları kaydetti:

"Memur sendikalarının konusu değil. İşçi sendikalarının görüşü burada önemli. Onları doğrudan ilgilendiriyor. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla işçi sendikaları bu düzenlemeye karşı bir duruş sergiliyorlar. Umarım hükümet tek taraflı irade beyanıyla yeni düzenlemeye adım atmaz. İşçi sendikalarıyla görüşerek, konuşarak, mutabakatla kıdem tazminatı konusunu halleder. Mevcut sistemde problem var mı? Elbette mevcut sistemde de problemler var. Bu problemler nasıl giderilebilir, nasıl bir düzenleme yapılır? Bu konuyla ilgili işçi sendikalarımızın görüşlerini mutlaka yansıtan bir sonuç olmalı ki işçilerimiz, sendikalarımız memnun olsun."