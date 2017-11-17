Türkiye-Karadağ KEK 4. Dönem Toplantısı

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye ile Karadağ arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin, "İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının kapsamını genişletmeyi kararlaştırdık. Teknik çalışmalar Ekonomi Bakanlığımızca en kısa sürede başlatılacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcı Akdağ, Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 4'üncü Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Karadağ'ın her geçen gün gelişen ekonomisi ve sahip olduğu stratejik konumuyla Balkanların önemli ülkelerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Karadağ'a bölgesel, küresel ve ikili ilişkiler kapsamında özel önem atfettiğini belirten Akdağ, ülkeler arasında birçok alanda geniş bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu ve ilerleyen yıllarda da iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.

Akdağ, toplantı çerçevesinde, ikili ticari ilişkiler, enerji, ulaştırma, turizm, sağlık, çevre ve şehircilik, orman ve su işleri, KOBİ'ler, bilim, sanayi ve teknoloji, eğitim ve savunma sanayi gibi çeşitli konuların ele alındığını belirterek "Protokol ile alınan kararların, önümüzdeki dönemde Türkiye-Karadağ ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic ile dün gerçekleştirdiği ikili görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkilerin detaylı bir şekilde değerlendirildiğini aktaran Akdağ, "Karadağ heyetinde yer alan değerli bakanların ülkemizdeki muhatapları olan bakanlarımızla gerçekleştirmiş oldukları ikili görüşmelerin de ülkelerimiz arasındaki yakın iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Karadağ arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkiler hakkında bilgi veren Akdağ, Karadağ'ın bağımsızlığının ilanının ardından başlatılan karşılıklı ziyaretlerle ülkeler arasındaki siyasi yakınlaşmayı, uluslararası ve bölgesel konular bağlamındaki anlayış birliğini pekiştirdiğini belirtti.

Siyasi yakınlaşmanın sonuçlarının ekonomi ve ticaret alanlarına da yansıdığını dile getiren Akdağ, şöyle konuştu:

"Karadağ'ın bağımsızlığını kazandığı 2006 yılında yaklaşık 8,5 milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaretimiz, 2016 yılında 75 milyon dolar eşiğini aşmıştır. Bu gelişmede 2010 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın katkısı büyüktür. 2016 yılında ülkemizin Karadağ'a ihracatı, bir önceki yıla oranla yüzde 35,3 oranında artarak 51,8 milyon dolar, ithalatımız ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 192 oranında artarak 23,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu yılın 10 aylık döneminde ise Karadağ'a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 oranında artarak, 48,5 milyon dolar seviyesine gelmiştir. İthalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında azalarak 21,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişletmeyi kararlaştırdık. Teknik çalışmalar Ekonomi Bakanlığımızca en kısa sürede başlatılacaktır. Bu itibarla ticaret hacmimizin, önümüzdeki 5 yılda tedrici artışlarla 250 milyon dolar seviyesine çıkarılması için her türlü gayreti göstereceğimizi özellikle belirtmek istiyorum."

Karadağ'da faaliyet gösteren 70 Türk firmasının binden fazla kişiye istihdam imkanı sağladığına dikkati çeken Akdağ, "Ülkemizden Karadağ'a giden 50 milyon dolarlık bir doğrudan yatırım söz konusudur. Ayrıca 2015 yılından itibaren Ziraat Bankası da Karadağ'da faaliyettedir. Türk firmaları Karadağ'da başta demir çelik, lojistik, liman işletmeciliği, müteahhitlik olmak pek çok farklı alanda faaliyet göstermektedir." dedi.

Türk müteahhitlerinin Karadağ'da toplamda 111 milyon değerlerinde 5 projeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Akdağ, Komarnica ve Moraca nehirleri üzerinde inşa edilmesi öngörülen Karadağ HES projelerine yönelik iki ülke arasında başlatılan iş birliğinin de kısa sürede amacına ulaşmasını diledi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komitesi 4. Dönem Toplantısı'nda alınan kararın iki ülkeye hayırlı olmasını diledi.

- "Karadağ, çok önemli bir yatırım merkezi haline geldi"

Karadağ Başbakan Yardımcısı Simovic ise toplantının iyi sonuçlar vereceğini düşündüğünü dile getirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin en iyi şekilde devam ettiğini belirten Simovic, yapılan iş birliğinin iki ülke arasında projelerin gerçekleştirilmesine ve iyi ilişkilerin temelinin atılmasına vesile olduğunu aktardı.

Simovic, şunları söyledi:

"Günümüzde Karadağ, çok önemli bir yatırım merkezi haline gelmiştir. Özellikle önemli sektörlerde. Bu yıldan itibaren Karadağ, NATO üyesi ve Avrupa süreçlerinde önemli bir yer almıştır. Karadağ'da bugün 113 ülkeden yatırımcılar bulunmakta. Önemli Türk firmaları bizi tanıdılar ve orada bir yatırım yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türk firmalarının Karadağ'a daha fazla yatırım yapması için çağrıda bulunuyorum."

Tarım alanında Karadağ'ın kapasitesini arttırdığını ifade eden Simovic, ülkede et fazlalığı olduğunu ve bölge ülkelerine sattıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Akdağ ile Karadağ Başbakan Yardımcısı Simovic, 4. Dönem Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyon protokolünü imzaladı.