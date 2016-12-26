"Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısı ve kalitesi artacak"

İSTANBUL (AA) - Tıp alanında, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını ve kalitesini artırmak ve tıpta uzmanlık eğitiminde dünya standartlarını yakalamak amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Medical Research Support (MedicReS) arasında iyi tıp araştırmacısı eğitim ve sertifika programlarının, ulusal ve uluslararası platformlarda sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 58 eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yaklaşık 10 bin asistan doktorun uzmanlık, uzman doktorların da akademik eğitimlerini yürüten üniversite, önemli bir iş birliğine daha imza attı.

Tıp alanında, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayı ve kalitesini artırmak ve tıpta uzmanlık eğitiminde dünya standartlarını yakalamak amacıyla MedicReS ile gerçekleştirilen iş birliği protokolünün imza törenine, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, MedicReS Genel Direktörü Burak Akıcıer katıldı.

Erdöl, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak Türkiye'de ve bölgedeki ülkelerde üniversite ve araştırma hastanelerinde "bilimsel araştırma planlama", "araştırma ve yayın etiği" ve "biyoistatistik" gibi konularında standart ve uluslararası geçerli bir eğitimin olmadığını belirterek, bu anlamda mezun olan uzmanların, bilimsel çalışma okuma, yorumlama, planlama, yürütme ve yazma konularında yetkinliklerinin artırılması amacıyla bu iş birliğinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İş birliği kapsamında verilecek eğitimlerinden beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Erdöl, bu anlamda MedicReS ile gerçekleştirilecek çok önemli projeler olacağını kaydetti.

Erdöl, Türkiye adresli araştırma ve yayın sayısının artması yönünde beklentilerinin olduğunu, eğitimlerin tıpta uzmanlık öğrencileri için, akademik yükselme kriterleriyle akreditasyon kapsamında zorunlu olması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Prof. Dr. Erdöl, "Eğitim araştırma hastanelerimiz Türkiye'de marka olmuş hastanelerdir. Biz üniversite olarak bu hastanelerden büyük beklenti içerisindeyiz. Yakın gelecekte gerek öğrenci yetiştirmek açısından, gerekse asistan eğitimi açısından bundan sonra neler yapmalıyız, nasıl bir adım atmalıyız, hastanelerimizin kalitesini nasıl yükseltmeliyiz düşüncesiyle istişarelerde bulunduk. MedicReS ile yaptığımız bu protokol ile ülkemize sağlık alanında daha çok ve daha nitelikli patent, buluş, yöntem, metot kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

MedicReS Genel Direktörü Akıcıer de "İyi Tıp Araştırması"nın iyi planlama, analiz ve raporlama olarak tanımlandığını, bu kapsamda dinamik bir müfredatlarının olduğunu anlattı.

Müfredatın her yıl uluslararası MedicReS kongrelerinde tartışıldığını, 100 öğrenme hedefine dayalı 20 temel ders ve ek konudan oluştuğunu anlatan Akıncıer, "Türkiye'de biyoistatistik uzmanı sayısı çok az. Bu anlamda MedicReS'in online eğitimlerinde kullandığı ve E-PICOS sanal biyoistatistik danışmanı programının Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde büyük bir açığı kapatacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.