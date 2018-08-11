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"Türkiye kendi kendine yeten ender ülkelerdendir"

- Doğa Sigorta CEO'su ve GİFDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı: - "Ülkemiz yer üstü ve yer altı zenginlikleri, jeopolitik konumu ve iklimsel özellikleri verimli kullanıldığında kendi kendine yeten ender ülkelerdendir" - "Üretim, Ar-Ge, ihracat, milli teknoloji hamlesi ve mali disipline odaklanarak, sürdürülebilir ve istikrarlı büyümeyi sağlayıp, enflasyon ve cari açığımızı düşürmemiz gerekmektedir. Güçlü bankacılık sektörümüz, dinamik iç pazarımız ve üretim altyapımız ile bu potansiyel ülkemizde zaten mevcuttur"

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) ve Girişimci Fikirler Derneği (GİFDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Ülkemiz yer üstü ve yer altı zenginlikleri, jeopolitik konumu ve iklimsel özellikleri verimli kullanıldığında kendi kendine yeten ender ülkelerdendir." ifadelerini kullandı.

Kırmızı yaptığı açıklamada, GİFDER olarak Türkiye'nin maruz kaldığı "mali kuşatma"nın farkında olduklarını belirterek, içinde bulunulan durumun sadece ekonomik verilerle izah edilemeyecek açık bir saldırı olduğunu kaydetti.

Devlet ve milletin, kararlı ve dik duruşu ile bunu bir fırsata çevirebilecek güç ve şuurda olduğunu ifade eden Kırmızı, şunları aktardı:

"Zor zamanlarda birlik ruhunu dirilten halkımız bu süreçten de başarı ile çıkacağını tüm dünyaya gösterecektir. Unutmayalım ki bizi öldürmeyen dert bizi güçlü kılacaktır. Üretim, Ar-Ge, ihracat, milli teknoloji hamlesi ve mali disipline odaklanarak, sürdürülebilir ve istikrarlı büyümeyi sağlayıp, enflasyon ve cari açığımızı düşürmemiz gerekmektedir. Güçlü bankacılık sektörümüz, dinamik iç pazarımız ve üretim altyapımız ile bu potansiyel ülkemizde zaten mevcuttur. Yerli üretim, yerli sanayi, milli ekonominin yanında bereketli topraklarımızda tarımın artırılması, kadim medeniyetimiz ve tabii güzelliklerimiz ile turizmin geliştirilmesi yine hükümetimizin acil ödevleri arasında olmalıdır. Ülkemiz yerüstü ve yeraltı zenginlikleri, jeopolitik konumu ve iklimsel özellikleri verimli kullanıldığında kendi kendine yeten ender ülkelerdendir."

Kırmızı, kamu, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortak aklı, sağlam iradesi ve yorulmaksızın çalışması ile Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp daha da geçeceğini belirterek, "Eylül ayında açıklanacak OVP'ye bu politika ve stratejilerin yansıyacağına inanıyoruz. Devlet ve milletimizin refahını hedef alan bu mücadeleyi inşallah hep birlikte kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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Doğa SigortaGİFDERNihat Kırmızı
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