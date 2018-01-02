"Türkiye Kudüs konusunda İslam dünyasına önderlik ediyor"

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Filistin Alimler Birliği Üyesi Muhammed Hayr Musa ve Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Türkiye'nin Filistin ve Kudüs konusundaki girişimlerini takdirle karşıladı.

Musa ve Zuhri, bir etkinliğe katılmak için geldikleri Malatya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Musa, 1917 yılından bu yana türlü operasyonlarla Osmanlı hilafetinin düşürülmesinin ardından Filistin'de dram ve kaosun başladığını söyledi.

Filistin topraklarında İsrail'in işgaliyle akmaya başlayan kanın devam ettiğini, Filistinlilerin acı çektiğini belirten Musa, "Yaklaşık 100 yıldır İsrail devletinin ırki ve etnik temizlemenin yanında yapılan operasyonların tamamen Filistinlilerin bölgedeki varlığını yok etmeye yöneliktir. Bu sadece bir sınır savaşı değil, ayni zamanda bu bir var oluş savaşıdır. Bizleri tamamen yok ederek, tarihten silmek ve unutturmak istiyorlar." diye konuştu.

Musa, Kudüs konusunda Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye, Filistin ve Kudüs konusunda İslam dünyasına önderlik ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına ilk tepki gösteren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Türkiye sokaklarının dolduğunu her tarafta yürüyüşlerin yapıldığını ve sivil tepkileri görüyoruz. Bu konu burada durmamalı, bütün İslam ülkeleri ve liderleri birleşmeli, Türkiye'ye destek olmalı."

- "Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil"

Kudüs'ün sadece Filistinlilerin sorunu olmadığını anlatan Musa, şunları kaydetti:

"İslam aleminden ve Türkiye'den sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Sorumlulukları da şudur; Filistin ve Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil bütün İslam aleminin ortak değeridir. Bunun için adım atmaları gerekiyor. İsrail'in akıl almaz, operasyonları, öldürmeleri, baskıları ve Filistin topraklarını gasp etmelerinin durdurulmasını istiyoruz. Kudüslülerin ve Filistinlilerin kendi topraklarına tekrar yerleşmelerini istiyoruz."

Türkiye'ye yardımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Musa, Türkiye'den Filistin'e giden insani yardımların devam etmesini istedi.

-"Uzun soluklu mücadele gerektiriyor"

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ın Kudüs kararının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırmasını önemsediklerini söyledi.

Trump'ın Kudüs kararının etkilerinin Filistin'de devam ettiğine dikkati çeken Zuhri, "Bu karar uzun soluklu mücadele gerektiriyor. Bu nedenle İslam ülkeleri ve Müslüman halklar bu konuya duyarlılık göstermeli. Erdoğan'ın Kudüs için aldığı karar bizim için çok önemli. Bütün İslam ülkelerinin başkanları, yöneticileri bunu örnek alıp, bu cesaretli adımın devamını getirmeli." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'i ablukaya aldığını ve terör suçu işlediğini aktaran Zuhri, şöyle devam etti:

"Filistin topraklarını Yahudileştiriyor. İsrail, dünyanın en tehlikeli işgal güçlerinden biri. Bu işgalin bir gün sona ereceğini umuyoruz. İsrail'in devlet eliyle uygulamış olduğu öldürme, katliam ve soykırım tüm dünya ve medya tarafından biliniyor. Maalesef bu konuda uluslararası toplumun ve medyanın suskun kaldığını görüyoruz. Bu konuda özellikle Türkiye'nin tavrını dikkate şayan görüyoruz. Bizler, Hamas ve Filistinliler olarak bu zulme karşı ve soykırıma karşı mücadele etmekle sorumluyuz, bunu da yapıyoruz. Ancak Filistin ve Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Bu tüm Müslümanların ortak sorunu ve meselesidir."

- "Tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyoruz"

Türkiye'nin Filistin halkına yapmış olduğu insani yardımların çok önemli olduğunu belirten Zuhri, "Şu anda Filistin'de büyük insani kriz yaşanıyor. Bunun için büyük bir yardım kampanyası gerekiyor. Öncelikle tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Şehit yakınları, yetimler ve dul kalmış kadınlarla hastalara yönelik bir fon oluşturulmasını istiyoruz. Yardımlar bu fon aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı." şeklinde konuştu.