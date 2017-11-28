Türkiye Maarif Vakfı heyeti Nijerya'da



ABUJA (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) heyeti, Nijerya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları ve Türk iş adamları ile bir araya geldi.



Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Cahit Bağcı, Türkiye Maarif Vakfı'nın Nijerya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İkinci ziyaretimizde Maarif Vakfı'nın tescil işlemlerini başlatacağız." dedi.



TMV olarak diğer ülkeler ile Türkiye arasında dostluk köprüleri kurmayı hedeflediklerini aktaran Bağcı, "Türkiye'nin medeniyetini, ilmini ve irfanını dünyaya taşımak ve dünya barışını sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurumuz." diye konuştu.

Bağcı, TMV'nin 20 ülkede 87 okulda faaliyet gösterdiğinin altını çizerek Amerika'dan Tayland'a kadar çalışmalarının olduğunu hatırlattı.

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması, Türk iş adamlarının yatırımları ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konuşuldu.

Türk STK temsilcileri ve iş adamlarının yoğunlukta olduğu toplantıya, Türkiye'nin Abuja Büyükelisi Hakan Çakıl, Kayseri Milletvekili ve Türkiye Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İsmail Tamer, Yozgat Milletvekili ve Türkiye Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Ertuğrul Soysal, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli ve Afrika Bölge Koordinatörü Adem Koç katıldı.

